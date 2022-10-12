. Алла Пугачева отрывалась на концерте Земфиры и о чем-то шепталась с Ренатой Литвиновой

Накануне Алла Борисовна прекрасно провела время на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Рядом с Примадонной постоянно находилась актриса Рената Литвинова, которая, к слову, тоже покинула Россию.

Присутствующие на мероприятии засняли Аллу Пугачеву и опубликовали ролик в Сети. На видео 73-летняя артистка находится в прекрасно расположении духа, пританцовывает и общается с Литвиновой. Земфира, конечно, была в курсе присутствия звезды и посвятила ей трогательный пост в личном блоге.

«Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — расчувствовалась подруга Ренаты.

Напомним, с конца февраля Алла Пугачева с детьми проживала за границей, ближе к 1 сентябрю она вернулась в РФ и вот недавно снова уехала и, похоже, надолго. Певица забрала двойняшек Лизу и Гарри с элитной гимназии Подмосковья. Возможно, теперь они будут учиться в одной из школ Израиля.

По слухам, Алла Борисовна также выставила на продажу особняк в деревне Грязь. За него артистка просит миллиард рублей. Вот только публика очень сомневается в том, что певица быстро найдет покупателя в столь сложное время. Более того, за Пугачевой закрепился образ предательницы, оставившей Родину в сложный период...

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!» — вопреки негативу, Примадонна продолжает делиться позитивными моментами.