. Алла Пугачева отрывалась на концерте Земфиры и о чем-то шепталась с Ренатой Литвиновой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алла Пугачева отрывалась на концерте Земфиры и о чем-то шепталась с Ренатой Литвиновой

Алла Пугачева отрывалась на концерте Земфиры и о чем-то шепталась с Ренатой Литвиновой

Алла Пугачева отрывалась на концерте Земфиры и о чем-то шепталась с Ренатой Литвиновой

Накануне Алла Борисовна прекрасно провела время на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Рядом с Примадонной постоянно находилась актриса Рената Литвинова, которая, к слову, тоже покинула Россию.


Присутствующие на мероприятии засняли Аллу Пугачеву и опубликовали ролик в Сети. На видео 73-летняя артистка находится в прекрасно расположении духа, пританцовывает и общается с Литвиновой. Земфира, конечно, была в курсе присутствия звезды и посвятила ей трогательный пост в личном блоге.

«Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — расчувствовалась подруга Ренаты.

Напомним, с конца февраля Алла Пугачева с детьми проживала за границей, ближе к 1 сентябрю она вернулась в РФ и вот недавно снова уехала и, похоже, надолго. Певица забрала двойняшек Лизу и Гарри с элитной гимназии Подмосковья. Возможно, теперь они будут учиться в одной из школ Израиля.

По слухам, Алла Борисовна также выставила на продажу особняк в деревне Грязь. За него артистка просит миллиард рублей. Вот только публика очень сомневается в том, что певица быстро найдет покупателя в столь сложное время. Более того, за Пугачевой закрепился образ предательницы, оставившей Родину в сложный период...

«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива!» — вопреки негативу, Примадонна продолжает делиться позитивными моментами.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

Последние новости

В США раскритиковали действия Байдена на фоне энергокризиса
В США раскритиковали действия Байдена на фоне энергокризиса
В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"
В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"
Подборка удивительных и познавательных фотографий (14 фото)
Подборка удивительных и познавательных фотографий (14 фото)
Игроки на Xbox раньше времени получили копию игры Persona 5 Royal
Игроки на Xbox раньше времени получили копию игры Persona 5 Royal
Алла Пугачева отрывалась на концерте Земфиры и о чем-то шепталась с Ренатой Литвиновой
Алла Пугачева отрывалась на концерте Земфиры и о чем-то шепталась с
Российские военные заявили о готовности идти в наступление в Запорожье
Российские военные заявили о готовности идти в наступление в Запорожье
Сергей Лазарев рассказал об отношения с известным певцом
Сергей Лазарев рассказал об отношения с известным певцом
Лариса Долина скандалит с подписчиками из-за сексуального наряда
Лариса Долина скандалит с подписчиками из-за сексуального наряда
Анастасия Волочкова отдалась семнадцатилетнему подростку
Анастасия Волочкова отдалась семнадцатилетнему подростку
Натальей Ветлицкой заинтересовались компетентные органы
Натальей Ветлицкой заинтересовались компетентные органы
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Визиты Гармаша, тонны писем и носки: сестра Ефремова рассказала, как он живет в тюрьме
Визиты Гармаша, тонны писем и носки: сестра Ефремова рассказала, как

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
В России попросили увеличить сроки годности продуктов
В России попросили увеличить сроки годности продуктов
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине скорой помощи
Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине
Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве "Почему это шедевр?" — для всех, кто стесняется задать этот вопрос вслух (но хочет знать ответ)
Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве "Почему это

Еще по теме

Алла Пугачева испугала поклонников жутким нарядом
Рената Литвинова прокомментировала слухи о своём браке с Земфирой
СМИ: В Швеции зарегистрировали брак Земфиры и Литвиновой
СМИ сообщили о шведской свадьбе Земфиры и Ренаты Литвиновой