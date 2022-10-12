. Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
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Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России

Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Журналисты выяснили, что певица Алла Пугачева может себе ни в чем не отказывать до конца дней своих. Сейчас много пишут про замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, который они якобы пытаются продать за один миллиард рублей. Вместе с тем КП выяснила, что кроме этих роскошных квадратных метров у четы немало других. Продав их, звезды смогут безбедно жить за границей до конца дней своих.
Известно, что сам замок по документам записан на юмориста. У Галкина* помимо него есть еще небольшая квартира в Новых Черемушках. У Пугачевой недвижимости намного больше. Ей принадлежит квартира на Тверской, в которой знаменитость жила в пору взлета своей популярности, стоит она около 80 миллионов рублей, квартира в элитном доме на Арбате за 300 миллионов рублей, дача на Истре, в подмосковном поселке Малые Бережки за 127 миллионов рублей, пентхаус в Сочи в 500 квадратов за 200 миллионов рублей. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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