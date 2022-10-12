. Анастасия Волочкова отдалась семнадцатилетнему подростку
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Анастасия Волочкова отдалась семнадцатилетнему подростку

Анастасия Волочкова отдалась семнадцатилетнему подростку
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о переменах в жизни. Звезда балета внезапно отказалась от услуг своего директора Светланы, которая на протяжении многих лет занималась её делами. Балерина заявила, что по-прежнему находится в «замечательных» отношениях с бывшей помощницей. При этом в том же заявлении балерина намекнула, что их пути разошлись не просто так. Волочкова говорит, что не хочет разглашать подробности случившегося, потому что у неё нет времени на «пересуды и склоки». «Когда я вижу фальшь и лицемерие, когда я понимаю, что многие просто пользуются открытостью моей души и доверием, я не огорчаюсь, а делаю выводы и иду вперёд с большей скоростью», — заявила Анастасия. Самое интересное, что теперь представлять интересы звезды балета будет её 17-летняя крестная дочь.
Как рассказывает Волочкова, юная Элиза имеет опыт работы в сфере связей с общественностью. Якобы она умеет вести переговоры и обладает нужными знаниями для того, чтобы грамотно выполнять организационную работу. «Став взрослой, моя крестница оправдала мое доверие к ней в работе по причине её человеческих качеств», — пишет бывшая прима Большого театра. Напомним, что у Волочковой есть также родная 17-летняя дочка Ариадна, которая съехала от матери и теперь живет со своим отцом Игорем Вдовиным и его новой женой ведущей Еленой Николаевой. Зимой прошлого года у супругов, кстати, родился сын Александр.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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