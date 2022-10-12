. Андрей Макаревич плачет по заработкам в России
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Андрей Макаревич плачет по заработкам в России

Андрей Макаревич плачет по заработкам в России
Певец Андрей Макаревич после радости о своем новом статусе решил в суде его оспорить. Две знаменитости получили статус иноагента совсем недавно. Сначала они обрадовались этому статусу, но сейчас решили обратиться в суд, чтобы отстоять свои гражданские права. *Михаил Шац признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. *Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. О том, что лидер «Машины времени» и бывший кавээнщик отправились в суд, рассказал юрист Павел Чиков в личных соцсетях. По его словам, звезды подали иск к Министерству юстиции России. «Андрей Макаревич, Михаил Шац и подали иски в суд против Минюста РФ. Все оспаривают законность включения их в реестр иностранных агентов», — написал юрист. По его словам, истцы утверждают — они не делали того, что им вменяют. Кроме того, новый статус нарушает их права и свободу. Интересы знаменитостей будет представлять адвокат Александр Передрук. Интересно, что пока никаких официальных заявлений по этому поводу ни от кого не последовало.
Напомним, что и Андрей Макаревич, и Михаил Шац в последнее время критически высказывались не только о спецоперации, но и о том, что происходит в России в целом. В личных соцсетях они говорили о том, как им не импонируют действия российских властей, а затем публично объявили, что уезжают из страны. Правда, музыкант сделал это несколько раньше. Дело в том, что его молодая супруга была в ожидании первенца, поэтому решила рожать в Израиле. А после семья уже не стала возвращаться. Что касается телеведущего, то он тоже нередко путешествует по миру. Недавно он тоже перебрался в Израиль, где ведет шоу вместе с дочкой, а также продолжает работать, давать выступления. Отметим, что статус иноагента позволяет правительству запрашивать сведения о доходах, а также регулярно проверять на иностранное финансирование. Теперь всем, внесенным в список, необходимо будет предоставлять декларацию, а также указывать поступление денежных средств. К слову, список иноагентов пополняется каждую пятницу.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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