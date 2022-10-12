. Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги

Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Певица Анна Седокова рассказала, что не может себе найти лекарство. Артистка поделилась с поклонниками в соцсети своей болью. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что у нее начался острый приступ крапивницы. «Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница. Когда заканчивается действие укола, как правило, его хватает на пару месяцев, то любое нервное потрясение является триггером для нового приступа», — рассказала Анна.
Певица пояснила, что при обострении болезни пьет таблетки, однако в сильной стадии они не помогают. Снимает симптомы только специальный укол, которого сейчас нет в аптеках. «Можно пробовать оттягивать все сильными антигистаминными таблетками в львиной дозе, от которых спать хочется и без сил. Либо опять делать укол за тысячу долларов, который сейчас нигде не найти. Но я не сдамся! Я сильная, я справлюсь», — поделилась Седокова.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не видишь, что происходит?»
София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеют силу
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам

Еще по теме

Анну Седокову обкалывает муж
Анна Седокова в бикини перекачалась
Анна Седокова нашла нового возлюбленного
Анна Седокова раскрыла еще одну тайну