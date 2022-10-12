. Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги

Певица Анна Седокова рассказала, что не может себе найти лекарство. Артистка поделилась с поклонниками в соцсети своей болью. Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что у нее начался острый приступ крапивницы. «Снова вместе, снова рядом. Я и моя крапивница. Когда заканчивается действие укола, как правило, его хватает на пару месяцев, то любое нервное потрясение является триггером для нового приступа», — рассказала Анна.Певица пояснила, что при обострении болезни пьет таблетки, однако в сильной стадии они не помогают. Снимает симптомы только специальный укол, которого сейчас нет в аптеках. «Можно пробовать оттягивать все сильными антигистаминными таблетками в львиной дозе, от которых спать хочется и без сил. Либо опять делать укол за тысячу долларов, который сейчас нигде не найти. Но я не сдамся! Я сильная, я справлюсь», — поделилась Седокова.