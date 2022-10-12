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Байден оценил возможность рецессии в американской экономике

Байден оценил возможность рецессии в американской экономикеБайден заявил, что рецессия в США возможна, но он не ожидает ее наступления

Президент США Джо Байден, оценивая в интервью CNN возможность рецессии в американской экономике, рассказал, что она возможна. При этом глава государства подчеркнул, что не ожидает ее наступления.

«Я не думаю, что будет рецессия. Если да, то это будет очень небольшая рецессия. То есть мы немного сдвинемся вниз», — заявил он.

При этом Байден подчеркнул, что несмотря на то, что он допускает возможность рецессии в стране, он считает, что она так и не произойдет.

Ранее генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что рецессия в экономике США может наступить к середине 2023 года. По его словам, в настоящее время американская экономика «на самом деле все еще в порядке» и потребители, вероятно, находятся в лучшем состоянии по сравнению с мировым финансовым кризисом 2008 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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