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Башаров в наряде гейши, номер Бероева и Ильиных о СВО. Что ждать от премьеры «Ледникового периода»

Башаров в наряде гейши, номер Бероева и Ильиных о СВО. Что ждать от премьеры «Ледникового периода»

Уже на выходных на Первом канале состоится популярное шоу «Ледниковый период». Звезды в паре с профессионалами будут покорять лед и сердца зрителей.


На телешоу появятся как опытные участники, так и новички. И те, и другие настроены на победу и борьбу со страхами. По фотографиям с премьерного выпуска уже известно, в каких образах селебрити начнут гонку за первое место. К слову, судить участников будут Светлана Захарова, Татьяна Навка, Елена Летучая, Елена Чайковская и Дмитрий Хрусталев.

Итак, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников предстанут в мрачных образах. Если вспомнить предыдущий сезон с участием пары, то соперникам стоит опасаться, ведь они почти взяли первое место, уступив Татьяне Волосожар и Федору Федотову.

Говоря о нарядах, нельзя упустить интересное решение Марата Башарова, который в этом году катается с Оксаной Домниной. Так, 48-летний актер облачился в… гейшу!


А номер Елены Ильиных, работающей в паре с Егором Бероевым, окунет публику в противоположные чувства. Артисты посвятили номер спецоперации, передав свои эмоции о тех, кто ушел на фронт и тех, кто ждет. В конце выступления фигуристка расплакалась.

По эмоциям Валерии Ланской ощущается, что номер будет с надрывом. Вставшая на коньки ради шоу Лиза Арзамасова совсем не кажется новичком. Лизе легко даются сложные элементы и она полностью доверяет фигуристу.

Опорой для партнера стала и Татьяна Волосожар. Актер Вячеслав Чепурченко смело держится за звезду спорта, благодаря чему пара может позволить себе интересные па.


Любимчики публики Даня Милохин и Женя Медведева снова на льду. 20-летний тиктокер точно стал увереннее и уже вряд ли допустит падений с рискованных поддержек. Ждем новых вызовов пары!

Номер Максима Маринина и Дарьи Мороз дает понять, что обыденных выступлений они ставить не будут — только концептуальность и стиль. А Регина Тодоренко покажет, как умеет зажигать. Она даст жару в компании Александра Энберта. Наталья Подольская же проявит себя трогательной личностью с щепоткой сексуальности, облачившись в шелковое красное платье. Поможет ей в этом Дмитрий Соловьев.

Кажется, Алла Михеева даже в самом серьезном номере не сможет утаить свою веселую сторону. Но, похоже, вместе с Иваном Букиным ведущая рискнет и пойдет на эксперименты, и даже очень опасные.






# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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