. Бастрыкин поручил проверить угрозы в адрес российских дипломатов в Канаде

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился провести совместную проверку с МИД России по факту угроз, поступающих в адрес отечественных дипломатов в Канаде и членов их семей. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

Следователи проверят информацию о сообщениях с угрозами в расправе и установят обстоятельства их отправки. «По имеющимся данным, в анонимных сообщениях неизвестные угрожали взорвать дипмиссию, расправиться с российским послом и его родными, а также угрожали убийством и совершением других преступлений в отношении русских», — рассказали в СК.

Там также обратили внимание на то, что канадские власти никак не комментируют эти инциденты, хотя в соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания дипломата должно принимать все меры для обеспечения его безопасности.

Между тем 11 октября «Парламентская газета» сообщала, что неизвестные забросали здание российской дипмиссии в Берлине бутылками с краской.

Ранее произошло нападение на здание посольства РФ в Оттаве. 19 сентября, как писала «Парламентская газета», неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию дипмиссии и заблокировал служебный вход в его консульский отдел. В связи с этим в МИД России вызвали посла Канады Элисон Ле Клэр, которой был заявлен решительный протест из-за инцидента.