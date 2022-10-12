. Борис Корчевников - истеричка, заявил скандальный журналист

Кушанашвили высказался о слезах ведущего Бориса Корчевникова. На днях Борис Корчевников расплакался, говоря о солдатах, которые отправились в Донбасс. Отар Кушанашвили резко отреагировал на поведение артиста. Журналист считает, что не стоит вести себя так перед публикой. Отар Кушанашвили всегда говорит то, что думает. Вот и о Борисе Корчевникове 52-летний шоумен высказался, не подбирая слов. «Боже мой, я же дружу с этим парнем. Никогда не думал, что доживу до того, что назову его истеричкой. Боря хворает и уже давно. Всегда сдерживался, когда хотел ему что-то сказать, но сейчас... нельзя таких вещей делать в эфире! Ему ли не узнать об уважении к старшим? Что с Боренькой сделалось?» — возмущается он в авторском шоу «Каково?!» на YouTube.Журналист не понимает, почему 40-летний актер не сумел справиться со своими эмоциями. «На эту тему не шутят! Имейте уважение! Я понимаю, что Корчевников мог быть искреннем, но тем же ему хуже», — добавил Отар. Напомним, Борис разревелся во время беседы с Владимиром Соловьевым. Артист несколько минут говорил, как переживает за тех, кто отправился на фронт. «Я плакал, говоря, не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьется и умирает. О том, что эти жертвы должны и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь прямо сейчас отдал свою, невозможно продолжать жить так же, как раньше. Что касается того, почему я не там, то у меня все просто: служу Родине и ближнему там, где поставлен. В Донбассе я уже был этой весной. И поеду еще не раз. А если позовут под ружье в Донбасс — я там буду сразу же, не размышляя», — позже оправдывался ведущий.