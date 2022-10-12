. Бухынбалтэ и Барзиков решили обратиться к семейному психологу
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Бухынбалтэ и Барзиков решили обратиться к семейному психологу

Бухынбалтэ и Барзиков решили обратиться к семейному психологу
Кристина Бухынбалтэ по-прежнему регулярно посещает своего психолога. Однако к данному процессу она решила привлечь и Ивана Барзикова, так как в их отношениях слишком много ссор и разногласий.
 Иван Барзиков совместно с Кристиной Бухынбалтэ решил посещать семейного психолога. Девушка и раньше обращалась к специалистам за помощью, но сейчас она решила, что это нужно им обоим. Она уверена, что специалист поможет Ивану начать лучше её понимать и научит не обижаться на разные мелочи.

Да, Барзиков был не против, однако пара была вынуждена перенести сеанс на неделю. По крайней мере, если верить словам Кристины Бухынбалтэ. В данный момент она каждый день делится с подписчиками в социальных сетях тем, что происходит в её жизни за кадром.

Кроме того, психолог прибыл на проект, чтобы пообщаться с некоторыми участниками. Может быть, Ване внушат, что во всех конфликтах виноват именно он и со своей девушкой стоит быть мягче? Впрочем, это не удивительно. Во время всех ссор ведущие буквально подталкивали Барзикова к Крис. Их мирила и Ксения Бородина, и даже беременная Ольга Орлова.

Однако Ваня сообщил, что готов бросить Кристину и просит оставить его в покое. К чему это всё приведёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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