. Что делать, чтобы избавиться от стресса, и какие витамины принимать для хорошего настроения

Стресс является неотъемлемой частью нашей жизни. Мало кому удается сохранять буддийское спокойствие в суете городской жизни. Темпы, в которых мы живем, а также нестандартные ситуации и многозадачность приводят к упадку сил. Однако есть возможность подкорректировать свое самочувствие с помощью приема нужных биодобавок. Какие же витамины нужно принимать против стресса и для хорошего настроения?

Внутренние причины стресса

Когда мы говорим о биохимии человека, очень просто перепутать следствие и причину. Верно то, что проблемы и неурядицы вызывают ответную реакцию организма, которую мы называем стрессом, но также и сбои в работе внутренних органов и систем формируют наш эмоциональный фон.

Если причина плохого настроения внутренняя, то человек может очень долго не понимать, что с ним не так. Вроде бы нет объективного повода унывать, а на душе все равно кошки скребут.

Очень негативно сказывается на настроении недостаток витаминов и микроэлементов. Но это можно легко исправить, причем не навредив себе.

Какие витамины принимать против стресса и чтобы улучшить настроение





Железо. Если у вас часто наблюдается упадок сил в середине дня, а настроение оставляет желать лучшего, стоит лабораторно проверить показатель гемоглобина и ферритина. Сниженный уровень этих элементов часто проявляется в виде необоснованной усталости и апатии.

Витамин D. Наш организм самостоятельно вырабатывает этот витамин. На его уровень влияют ультрафиолетовые лучи, попадающие на кожу. Но в холодное время года солнечных дней не так уж и много в наших краях, потому стоит помочь организму, позаботившись о восполнении недостатка витамина D. Несомненно, лучше сначала сдать анализ на его уровень, чтобы не навредить себе.

Магний. Для корректной работы нервной и сердечно-сосудистой систем просто жизненно необходим магний. Его можно принимать в виде таблеток, но еще эффективнее сделать ванну с солью Эпсома (английская магниевая соль). Микроэлемент еще лучше впитывается через кожу. Просто добавьте в ванную 1 или 2 стакана соли и полежите в ней 15 минут. Сделайте так пару раз в неделю.

Витамины группы B. Они очень важны для здоровья нейронов, а значит, и для хорошего настроения.

Не витаминами едиными

Кроме витаминов и биологически активных добавок, очень важно уважать свои биологические часы, то есть вовремя ложиться спать. В идеале это нужно делать в 22 или 23 часа ночи, и находиться в постели не меньше 8 часов. Качественный здоровый сон — это гарантия бодрого самочувствия днем, достаточного количества энергии.

Если со сном есть проблемы, то можно применить один из следующих методов:

пить на ночь чай с успокоительными травами (мелиссой, мятой, липой, ромашкой);

релаксировать с зажженной аромалампой;

слушать медитативную музыку.

Поддержите свой организм в течение дня





Чтобы выше перечисленные методы действовали, а витамины приносили пользу, нужно дополнять методику избавления от стресса самоконтролем. Учитесь в течение дня не допускать сильных эмоциональных перегрузок, вовремя «выдыхать» и расслабляться. Это будет проще сделать, если утром:

уделить несколько минут медитации/молитве/аффирмациям, тому, что работает именно в вашем случае. А еще улыбнуться своему отражению в зеркале;

выпить стакан чистой воды, и лишь после этого приступать к завтраку;

если день ожидается напряженный, стоит выпить биодобавку Омега-3. Хорошо помогают для уменьшения стресса и цветы Габа, аромамасла с цитрусом и лавандой.

Никакого самолечения

В любом случае, если у вас плохое самочувствие — это, скорее, привычное состояние, нежели единичный эпизод. Заниматься самолечением нельзя. Бороться со стрессом нужно грамотно, понимая истинные причины плохого настроения. Важно исключить наличие патологических изменений в организме, и лишь после этого вводить в рацион биодобавки и витамины. А значит, консультация специалиста обязательна.