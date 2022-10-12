. Что делать если вас призвали по ошибке

Генпрокурор разъяснил, как себя вести, если повестка пришла по ошибке. С начала частичной мобилизации не редки случаи, когда повести приходят гражданам, которые на самом деле не должны призываться. Генеральный прокурор Игорь Краснов дал инструкцию, что делать, если с вами произошло именно так. По словам генпрокурора, в любом случае мобилизованному необходимо решать вопрос с военкоматом. Поэтому первое, что нужно сделать, — это, конечно, явиться и принести с собой все необходимые документы. «После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации», — сказал Краснов. Он отметил, что по решению президента в комиссии по мобилизации теперь входят территориальные и военные прокуроры. Поэтому ни одно обращение по данному вопросу не спускается на тормозах, а тщательно изучается. «Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена — инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — рассказал генеральный прокурор РИА «Новостям». Также, со слов Краснова, во всех прокуратурах страны созданы «горячие линии», на которых эксперты отвечают на вопросы о частичной мобилизации. Ранее были названы причины, по которым можно не являться в военкомат по повестке, и за это ничего не будет. Однако основания для неявки должны быть очень серьезными. В числе прочих специалисты назвали потерю работоспособности из-за болезни или увечья, тяжелое состояние кого-то из родственников и пр.