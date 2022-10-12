. День 12 октября в истории

Всемирный день борьбы с артритом.

Проводится ежегодно, начиная с 1996 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время заболевания суставов являются глобальной проблемой. По данным ВОЗ, артритом страдает каждый десятый житель планеты. Эта болезнь главным образом поражает работоспособное население в возрасте от 30 до 50 лет.

День медицинской службы МВД России.

12 октября 1921 года приказом начальника Главного управления милиции НКВД РСФСР в составе городских ми­лицейских управлений организованы приемные помеще­ния для оказания медицинской помощи личному составу.

В настоящее время в ведомственных медучреждениях ежегодно обслуживаются порядка 2,3 миллиона человек, врачебным персоналом выполняется более 15 миллионов приемов пациентов, стационарная помощь осуществляется в 80 госпиталях.

40 лет назад (1982) на околоземную орбиту выведен первый космический аппарат российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС — спутник «Космос‑1413».

ГЛОНАСС — российский аналог американской Системы глобального позиционирования. Отечественная спутниковая система позволяет определять местоположение и скорость движения сухопутных, морских и воздушных объектов с точностью до 1 метра.

Развертывание ГЛОНАСС началось в 1982 году. 12 октября был запущен первый спутник системы — «Космос-1413». В сентябре 1993 года система была принята в эксплуатацию.

Основой ГЛОНАСС являются 24 спутника, движущиеся над поверхностью Земли в трех орбитальных плоскостях.

55 лет назад (1967) Верховный Совет СССР принял закон «О всеобщей воинской обязанности».

Он стал последним законодательным актом Советского Союза по воинской обязанности. Согласно закону, призыв стал проходить дважды в год - весной и осенью. На военную службу призывались мужчины, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет.

Были установлены новые сроки службы: для солдат и сержантов Советской Армии, береговых частей и авиации ВМФ, пограничных и внутренних войск - 2 года; для матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого обеспечения ВМФ и морских частей пограничных войск - 3 года; для солдат, матросов, сержантов и старшин Советской Армии, ВМФ, пограничных и внутренних войск, имеющих высшее образование, - 1 год. Предоставляли отсрочки от призыва: по семейному положению, для продолжения образования и по состоянию здоровья.

82 года назад (1940) в Москве был открыт Концертный зал имени П.И. Чайковского.

Открытие главного зала Московской филармонии было приурочено к 100-летию со дня рождения П.И. Чайковского. На торжественном концерте прозвучали произведения этого великого композитора в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР под управлением Александра Гаука и Константина Иванова: Шестая симфония, «Франческа да Римини», первая часть Первого фортепианного концерта, арии из опер и романсы.

Со временем Зал имени Чайковского превратился в многофункциональную концертную площадку. Здесь выступали известнейшие оперные певцы, драматические актёры и танцевальные коллективы, проводились конкурсы балета и даже шахматные турниры.

И сегодня Концертный зал имени П.И. Чайковского остаётся одной из престижных площадок Москвы. Ежегодно здесь проходят около 300 концертов, которые посещают свыше 350 тысяч москвичей и гостей столицы.

94 года назад (1928) в Москве, в Центральном доме Красной Армии, состоялось первое выступление Ансамбля красноармейской песни ЦДКА им. М. В. Фрунзе (ныне Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова).

Его создали культработник Ф. Данилович, режиссёр П. Ильин и хормейстер А. Александров, который возглавил коллектив. Изначально в составе ансамбля были восемь певцов, два танцора, баянист и чтец.

Первым международным успехом ансамбля Александрова стало выступление на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. В состав коллектива к тому времени уже входили 274 человека, включая хор, танцевальную группу и оркестр.

В годы Великой Отечественной войны ансамбль выступил в действующей армии свыше 1400 раз, из них 742 — на передовой.

В 1949 году ансамблю было присвоено имя А.В. Александрова, а в 1979 году коллектив получил звание академического.

В репертуаре Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова более двух тысяч произведений: народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов. Произведения звучат на многих языках мира, включая китайский, иврит, индийский и многие другие. В каждой стране, где коллектив бывает на гастролях, артисты ансамбля исполняют несколько песен на родном языке зрителей.

96 лет назад (1926) был создан Российский государственный архив кинофотодокументов.

Он был создан решением коллегии Центрархива РСФСР как Центральный архив кинофото­документов. Позднее он был объединен с Центральным архивом звуковых записей и получил название Центрального фотофонокиноархива. С 1992 года — носит современное название.

В архиве храниться одно из крупнейших мировых государственных собраний аудиовизуальных документов. В его фонде насчитывается свыше 250 тысяч единиц хранения кинодокументов, 46 тысяч фильмов, более 1 миллиона фотодокументов.

В 1997 году Российский государственный архив кинофотодокументов включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

23 года назад (1999) родился 6-миллиардный житель Земли.

12 октября 1999 года в Сараево (Босния и Герцеговина) на свет появился Аднан Мевич, которого ООН выбрала в качестве 6-миллиардного жителя нашей планеты. Через 12 лет родился на свет уже 7-миллиардный землянин.

Если динамика роста численности населения не измениться, то рубеж в 8 миллиардов человек будет преодолён примерно в 2024 году, а девяти — к 2042 году.

91 год назад (1931) в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя.

Идея сооружение монумента возникла в 1922 году, когда проходило празднование столетия независимости Бразилии. Автором скульптурного изображения Христа стал Эктор да Силва Коста. Строительство продолжалось 9 лет.

Высота монумента, установленного на вершине холма Корковаду, составляет 37 метров (вместе с постаментом), размах рук Христа — 28 метров. Вес скульптуры — 635 тонн.

Статуя Христа Спасителя является национальным достоянием и национальной бразильской святыней. В 2007 году она вошла в число Новых семи чудес света.

212 лет назад (1810) прошел первый Октоберфест.

Фестиваль был устроен для жителей Мюнхена в честь свадьбы кронпринца Людвига (впоследствии король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской.

Празднование проходило на поле, расположенном недалеко от городских ворот. Позднее оно получило название Луг Терезы в честь принцессы. Для мюнхенцев были устроены гуляния с бесплатным пивом и конными скачками. Все прошло настолько весело, что Людвиг распорядился проводить Октоберфест ежегодно.

За свою более чем 200-летнюю историю праздник отменяли всего лишь 22 раза, и то по весьма веским причинам: из-за войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 1920-х годов в Германии.

530 лет назад (1492) в ходе первой экспедиции Христо­фора Колумба открыта новая часть света, впоследствии на­званная «Америкой».

В этот день корабли флотилии итальянского мореплавателя достигли острова Гуанахани (ныне Уотлинг) в Багамском архипелаге — первой встреченной ими земли в Западном полушарии.