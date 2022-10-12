. Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области
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Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области

Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области

Обувь, теплые вещи, медикаменты и средства гигиены привезли беженцам из Харьковской области депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич вместе с руководителем фонда поддержки соотечественников "Русская земля" Анной Даниловой.

Обращение на имя депутата Госдумы от Воронежской области поступило от группы беженцев из 55 человек, из Харьковской области, которые в проживают в пансионате "Грибановский". Здесь развернут пункт временного размещения. Люди написали, что у них нет теплых вещей и обуви, а также просили помочь лекарствами и средствами гигиены.


Одна из жительниц Харьковской области рассказала, что написала депутату в его telegram-канал. Помощь пришла незамедлительно – сразу же с ней связался помощник депутата, попросили список необходимых вещей.

В числе группы, проживающей в пансионате "Грибановский" - инвалиды, пожилые и дети, в том числе новорожденная девочка.

«Я ее родила, меня выписали на 4-й день, а на 5-й мы убежали оттуда. Фактически не собирались. Просто оделись и пошли на автобус. Совсем ничего с собой не взяли. Здесь, конечно, спасибо. Дети уже отвыкли от "бахов", никто не стреляет. Там у нас приходилось прислушиваться к прилетам. Здесь кормят, тепло, крыша над головой. Но мы все равно надеемся вернуться домой. Но тогда, когда там будет Россия», - рассказала жительница Харьковской области.

От "Единой России" Игорь Кастюкевич передал женщине для ее новорожденной дочери специальный беби-бокс. В нем все самое необходимое - от одежды и бутылочек до пеленок и погремушек.

"Не только передали гуманитарную помощь, но и пообщались. Был непростой разговор. Озвучили вопрос с трудоустройством. Попросил составить список по компетенциям и специальностям. Переговорим с Торгово-промышленной палатой Воронежской области, чтобы по предприятиям посмотрели кто что может предложить. Здесь почти все молодые люди. Вопросы были по обучению, думаю, тоже включимся. В конце разговора я спросил, есть ли мечта у них. Сказали – да. Вернуться домой. Но когда там будет Россия", - рассказал депутат.

Найти все необходимое помог фонд социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников "Русская земля" и женское движение "Синий платочек".

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По материалам: uposters.ru

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