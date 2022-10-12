. Дети Аллы Пугачевой не смогут попасть в престижную школу в Израиле

Слава и влияние не помогут певице Алле Пугачевой пристроить детей в приличное учебное заведение. Двойняшкам Аллы Пугачевой пришлось из-за переезда прервать учебу в подмосковной гимназии. Перед отъездом в Израиль певица забрала документы детей из элитного учебного заведения. Теперь они станут учениками одной из местных школ, но какой именно звездные родители пока не решили. Известно, что самым популярным местом учебы детей репатриантов, которые не владеют ивритом, является школа при посольстве РФ. Однако из-за скандальных высказываний Аллы Борисовны и её мужа их детям могут отказать в приеме. Уехавшая из родной страны Примадонна громко хлопнула дверью, назвав часть россиян «рабами», чем нанесла поправимый вред своей репутации.«Учитывая ту ненависть, с которой сегодня говорят о России Алла Пугачева и ее муж, посольская школа их отпрыскам вряд ли светит», — пишет источник «Dni.ru». Скорее всего, Пугачева будет выбирать между двумя заведениями: «Шевах Мофет» в Тель-Авиве и русской школой «Эрудит» в Герцлие. За последний вариант артистке придется платить в год больше миллиона рублей. Раньше Примадонна сказала бы, что это копейки, но в условиях вынужденной эмиграции, для неё это большие траты. Накануне Алла Борисовна, напомним, перестала скрывать, что теперь живет в Израиле. Она сообщила, что поселилась на Святой земле и молится за всех, кто поддерживал её в трудную минуту. Стоит отметить, что выполнить задачу, ради которой она ненадолго вернулась домой, ей так и не удалось. Она не нашла покупателя, готового заплатить миллиард за её замок в деревне Грязь.