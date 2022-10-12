. Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор

Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Директор певицы Наташи Королевой была вынуждена оправдываться за нее. Артистка будто нарочно провоцирует публику на скандал. Сначала артистка вышла на сцену в наряде цвета флага её родной страны, а затем появилась в Кремле в слишком откровенном платье, из которого её пышный бюст едва не вывалился в самый неподходящий момент. В Сети считают, что Королева начала вести себя вызывающе для того, чтобы оставаться в центре внимания. Концертный директор певицы Марина Наринская уверяет, что её подопечная не нуждается в таких дешевых способах пиара. Якобы весь скандал был раздут теми, кто завидует таланту Королевой. Ведь она, в отличие от многих других звезд, очаровывает публику своим пением, а не экстравагантными выходками.
«Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики»,— цитирует Наринскую «Пятый канал». Любопытно, что комментировать другие слухи о Королевой её концертный директор не захотела. Певица, например, упорно игнорирует вопросы фанатов о конфликте с её родной матерью Людмилой Порывай. Не так давно живущая в Штатах родственница артистки, напомним, публично унизила своего зятя Сергея Глушко.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

Последние новости

София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не видишь, что происходит?»
София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеют силу
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам

Еще по теме

Мама Наташи Королевой накликала на себя всенародный гнев
Мама Наташи Королевой нищенствует в Америке
Сестра Наташи Королевой поделилась фото их молодых родителей
Тарзан высказался о воссоединении Королевой с Николаевым на сцене