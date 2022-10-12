. Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор

Директор певицы Наташи Королевой была вынуждена оправдываться за нее. Артистка будто нарочно провоцирует публику на скандал. Сначала артистка вышла на сцену в наряде цвета флага её родной страны, а затем появилась в Кремле в слишком откровенном платье, из которого её пышный бюст едва не вывалился в самый неподходящий момент. В Сети считают, что Королева начала вести себя вызывающе для того, чтобы оставаться в центре внимания. Концертный директор певицы Марина Наринская уверяет, что её подопечная не нуждается в таких дешевых способах пиара. Якобы весь скандал был раздут теми, кто завидует таланту Королевой. Ведь она, в отличие от многих других звезд, очаровывает публику своим пением, а не экстравагантными выходками.«Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики»,— цитирует Наринскую «Пятый канал». Любопытно, что комментировать другие слухи о Королевой её концертный директор не захотела. Певица, например, упорно игнорирует вопросы фанатов о конфликте с её родной матерью Людмилой Порывай. Не так давно живущая в Штатах родственница артистки, напомним, публично унизила своего зятя Сергея Глушко.