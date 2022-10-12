. Для детей, страдающих диабетом, предложили закупать безболезненные системы мониторинга

Маленькие пациенты, опасаясь уколов, пропускают время введения инсулина

На программу борьбы с диабетом зарезервировали по 10 миллиардов рублей в год, рассказал замминистра финансов Павел Кадочников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 12 октября, где рассматривали проект федерального бюджета на следующую трехлетку. В Минфине рассчитывают, что деньги поступят, в том числе, за счет введения акцизов на сладкие напитки. Депутаты предложили закупить за счет федеральных средств системы непрерывного контроля уровня глюкозы в крови для детей с диабетом I типа.

Оставить пальцы в покое

По данным Федерального регистра, в России болеют сахарным диабетом I типа 48042 ребенка. При таком заболевании нужно постоянно контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы поймать момент, когда нужно ввести инсулин, и узнать, какая доза необходима.

От родителей поступает множество обращений, которые жалуются на трудности с мониторингом уровня глюкозы, рассказала «Парламентской газете» депутат Госдумы Наталья Костенко. Чтобы контролировать уровень сахара с помощью обычного глюкометра, надо прокалывать палец 8-10 раз в день. Это болезненная процедура, из-за чего дети, стараясь избежать неприятных ощущений, пропускают время введения лекарства, пояснила депутат.

Тем временем во многих странах и частично в России используют неинвазивные системы мониторинга глюкозы. Это датчик, одна из частей которого вводится под кожу и сохраняет показатели через равные промежутки времени, что не только снижает число болезненных проколов, но и позволяет фиксировать динамику изменений.

Каждая система флэш-мониторинга стоит примерно пять тысяч рублей, рассказала Наталья Костенко. И их нужно периодически менять. «Системы, которую мы покупаем, хватает на две недели. Потому в год уходит примерно 110 тысяч рублей», — рассказала Парламентской газете» мама девочки с сахарным диабетом I типа.

Ранее Наталья Костенко отправила письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность профинансировать закупку систем за счет федерального бюджета. А осенью прошлого года Госдума приняла постановление с рекомендацией Правительству помочь регионам обеспечить детей-диабетиков приборами. Проблема дошла до президента. В апреле этого года Владимир Путин поручил кабмину "обеспечить разработку комплекса дополнительных мероприятий по своевременной диагностике сахарного диабета больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами для проведения непрерывного мониторинга уровня сахара в крови».

Сверху эффективнее

Пока вопросом занимаются отдельные регионы. Например, 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому врачи-эндокринологи смогут выписывать детям-диабетикам приборы для непрерывного отслеживания уровня сахара вместо классических глюкометров. «Ранее системы мониторинга предоставляли пациентам исключительно по решению врачебной комиссии, что существенно снижало их доступность», — говорится на сайте главы столицы.

Но в регионах может быть разная ситуация, и не всегда легко изыскать средства на закупку недешевых средств. «Многие регионы, включая Томскую область, с дефицитным бюджетом, что не может не сказаться на лекарственном обеспечении, развитии системы здравоохранения за счет региональных средств и других сферах», — рассказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Тем не менее, в Томской области изыскали средства и сделали заявку на закупку заграничных сенсоров за счет регионального бюджета. И возникла новая проблема — к концу октября-началу ноября обещают поставить только тридцать процентов заказанных систем. «Фирмы отказывают. И думаю, если сегодня нет таких российских систем мониторинга, может, быть было бы проще объединить потребности регионовв одну федеральную закупку», — сказала депутат на заседании комитета, обращаясь к коллегам из Минздрава, Минфина и Минпромторга. По ее мнению, это позволило бы приобретать приборы эффективнее и дешевле.

Деньги от газировки

Тем временем, у Минфина появилась идея, как пополнить бюджетные средства, предназначенные для борьбы с сахарным диабетом. «Вводится акциз на сахаросодержащие напитки», — рассказал первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Он поинтересовался у профильных ведомств, о каком объеме средств идет речь, и на что именно их могут направить.

Замминистра финансов Павел Кадочников пояснил, что в связи с решением об акцизах в федеральном бюджете на 2023-2025 годы зарезервировали для борьбы с диабетом 10 миллиардов рублей ежегодно. А распределить деньги на конкретные мероприятия планируют ко второму чтению проекта бюджета.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в бюджете предусматривается расширение финансирования программы борьбы с диабетом, но важно наличие медицинских изделий на рынке. «Сегодня покрытие льготников мониторингом глюкозы идет за счет средств региональных бюджетов. Это есть в обязательствах. Мы формат доведения средств посмотрим», — пообещал он. Но принципиальным, по его мнению, является обеспечение собственного производства. На начальном этапе нужно искать альтернативные источники поставки медицинских изделий, сказал он.

Депутаты будут держать этот вопрос на контроле, пообещал Леонид Огуль. «Уже запросили у Министерства здравоохранения более подробную информацию о параметрах федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» на 2023 — 2025 годы, который включает мероприятия по обеспечению больных медицинскими изделиями и расходными материалами для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови», — отметил он.