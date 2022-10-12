. FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн игроков за неделю
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FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн игроков за неделю

FIFA 23 показала самый успешный старт в истории франшизы: 10,3 млн игроков за неделю


Издательство Electronic Arts сегодня опубликовало пресс-релиз, в котором рассказало о фантастическом старте FIFA 23. Новая часть футбольной серии получила более 10,3 млн игроков в первую неделю после старта. Издательство благодарит игроков, которые столь хорошо встретили FIFA 23:

Реакция наших поклонников просто невероятна, и мы очень рады, что наше сообщество играет со своими любимыми игроками и командами в FIFA 23 в рекордном количестве.

Игра FIFA 23 доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC с кроссплатформенным мультиплеером.

Напомним, что это последний футбольный симулятор Electronic Arts, который выходит под брендом FIFA, будущие игры серии будут выпускаться под брендом EA SPORTS FC.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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