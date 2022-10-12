. Глава «Газпрома» обозначил срок восстановления «Северных потоков»
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Глава «Газпрома» обозначил срок восстановления «Северных потоков»

Глава «Газпрома» обозначил срок восстановления «Северных потоков»Глава «Газпрома» Миллер: на восстановление «Северных потоков» могут уйти годыСюжет«Северный поток-2»:

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обозначил срок восстановления газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», подчеркнув, что на это может уйти не один год. Его слова передают «Известия» в своем Telegram-канале.

Он потребовал от Германии и Евросоюза «четкого политического ответа» относительно их заинтересованности в восстановлении ниток газопроводов. Глава «Газпрома» отметил, что есть несколько типов вопросов: санкционные, экономические и юридические. «И только после решения всех этих вопросов можно приступать к технологическому восстановлению», — заявил Миллер.

6 октября служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках». Как рассказали в ведомстве, подозрения в грубой диверсии усилились. Уточняется, что с места преступления были изъяты улики.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон заявила, что результаты расследования происшествия России переданы не будут. Она подчеркнула, что их предварительные расследования являются конфиденциальными.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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