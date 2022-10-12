. Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции

13 октября 2022 года по астрологическому прогнозу больше подходит для обсуждения насущных проблем и завершения дел, которые находятся в процессе реализации. Многим знакам зодиака придётся приложить усилия, чтобы сдерживать свои эмоции, которые неудержимо рвутся наружу.

Гороскоп на 13 октября 2022 года для знаков огненной стихии





Овен

День сложится удачно, если не обращать внимания на отвлекающие факторы и с головой уйти в работу. Устоявшиеся принципы в работе в этот день принесут намного больше пользы, чем новаторские идеи. Советами извне следует пренебречь. Хороши будут только самостоятельные решения. После трудового дня самое время для семейных Овнов подумать, чем бы можно было порадовать вторую половинку. А одиноким не мешает расширить круг знакомств.

Лев

Появится возможность приобрести новые навыки в работе, знания. День больше подходит для творческих занятий, посещения семинаров, углубления в секреты профессионального мастерства. При общении стоит избегать скользких людей, не все из них заслуживают доверия. Возможны перемены в личной жизни, но только не нужно форсировать события.

Стрелец

Неприятные ситуации могут возникать из-за излишней обидчивости и восприимчивости к замечаниям. Надо постараться не видеть личного в высказываниях окружающих. Да и самому Стрельцу желательно больше проявлять дружелюбия и снисходительности к поступкам других людей. Понимание послужит залогом сохранения душевного равновесия в этот эмоционально нелёгкий день.

Астрологический прогноз на 13 октября 2022 года для знаков стихии Земли





Телец

Лучше всего сосредоточиться на текущих задачах. Все дела удастся решить, если не бросаться из стороны в сторону, а планомерно и размеренно идти к цели. Ожидается большой поток информативных сообщений, которые нужно систематизировать и хорошенько осмыслить. Это поможет сориентироваться в ситуациях, которые возникнут в ближайшем будущем.

Дева

Для этого знака звёзды не предвещают сложностей и проблем. С успехом Дева преодолеет все мелкие препятствия. В этом поможет и интуиция, которая особенно проявляется в личной жизни. Отношения с любимым человеком выровняются благодаря чуткому восприятию Девой его настроения и некоторыми уступками своих интересов.

Козерог

Есть риск совершить ошибку или принять неверное решение из-за вспыльчивости и досады. Астрологи напоминают, что эмоциональная неуравновешенность затмевает разум и мешает реально смотреть на вещи. Для Козерогов важно в данный момент сохранять спокойствие. Очень кстати будет кратковременный отдых со сменой обстановки. Это поможет восстановить нервную систему.

Гороскоп для знаков воздушной стихии на 13 октября 2022 года





Близнецы

Неплохой день будет у этого знака. Всё задуманное удастся реализовать в срок. Существенных препятствий не предвидится. Могут возникнуть некоторые осложнения в отношениях с близкими людьми. Но и этого возможно избежать, если внимательно относиться ко всем просьбам и претензиям. Нужно не просто отмахиваться от них, а вникнуть в суть проблемы и постараться её разрешить.

Весы

Сложность дня будет заключаться в эмоциональной неуравновешенности этого знака. Недоразумений в отношениях с близкими и любимыми людьми вряд ли удастся избежать. Здесь главное – не переборщить с эмоциями, иначе возникнут затяжные конфликты. А вот на рабочем месте всё будет в полном «ажуре».

Водолей

Водолею следует быть не слишком загадочным в своих действиях. Надо мотивировать свои поступки и действия так, чтобы это было понятно окружающим. Тогда день пройдёт уравновешенно и спокойно. В личных отношениях неплохо бы сделать ревизию и если нужно, отсечь от себя ненужные тяготеющие связи.

Гороскоп на 13 октября 2022 года для знаков стихии Воды





Рак

Важно не нервничать, если что-то не получается. Так как это может привести к ошибкам в работе. Возможны претензии и упреки со стороны коллег. Необходимо контролировать свои эмоции или стараться избегать любых контактов. В финансовых делах не нужно торопиться. Любые расходы должны быть хорошо продуманы. Вечер благоприятен для романтических приключений.

Скорпион

Необходимо обратить внимание на подсказки интуиции, которые в данный период очень важны. Можно избежать многих проблем, если ими воспользоваться. Возможны небольшие неприятности на работе. Вероятны разногласия в семье на почве бытовых вопросов. Не желательны в этот день любые покупки. В любовной сфере надо проявить инициативу, чтобы улучшить и укрепить отношения.

Рыбы

Нежелательны крупные расходы и непродуманные покупки, которые могут привести к финансовым затруднениям. В рабочих моментах поможет интуиция, которая в данный период очень остра. Возможны спонтанные поездки, которые принесут полезные плоды. В дороге вероятны интересные знакомства, а также романтические увлечения. Не исключены неожиданные подарки.