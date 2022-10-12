. Херсонские дети и педагоги проведут каникулы в здравницах России

Вадим Карасев

Министр образования и науки Херсонской области Михаил Родиков сообщил, что дети и учителя смогут провести каникулы в здравницах России.

Об этом Родиков заявил на встрече с директорами школ. Его слова приводит telegram-канал администрации Херсонской области.

"Как уже сообщалось, дети и учителя Херсонской области смогут провести каникулы в здравницах России. Каникулярно-образовательные смены в российских здравницах помогут ребятам, а также их учителям лучше освоить учебную программу РФ", – сказал он.

Образовательные смены пройдут на берегу Черного моря в Крыму и Краснодарском крае, а также в Ростовской области и на Ставрополье.

"В здравницах дети и педагоги нашего региона будут пребывать на протяжении осенних каникул, которые в этом году продлены до 25 октября", - отметил министр образования и науки Херсонской области.