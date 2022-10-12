. Хирург раскрыл, почему Семенович поправилась на 10 килограммов после липосакции

Вадим Карасев

42-летняя Анна Семенович 8 месяцев назад перенесла липосакцию, чтобы избавиться от ненавистных лишних килограммов. Однако накануне откачавшая жир из рук и подбородка певица призналась, что она набрала 10 килограммов. Эксперт откровенно рассказал, по какой причине это произошло.

Анна Семенович сделала откровенное признание в интервью "Не принято обсуждать" с Ольгой Чебыкиной на YouTube.



Когда я решила себе уменьшить грудь, у меня бзик был, я психологом это прорабатывала. Мне казалось, что у меня слишком большая грудь, и она затмила меня. Из всех утюгов про грудь. Я побежала уменьшать эту грудь… Но эта боль дала мне то, что я перестала зависеть от общественного мнения, тогда оно меня так сломало… И когда оно все прошло, я это проработала, я перестала дико все время голодать. Да, я поправилась. Да, я стала больше весить на 10 килограммов, но мне комфортно, мне классно. Мне не надо на ночь ложиться голодной, чтобы у меня бурлило в желудке от голода и падать в обморок, потому что все общественное мнение считает, что все артисты должны быть тощие. Ну, я такая… Женщины разные. Я за бодипозитив. Да, я женщина в теле, но у меня красивое тело, я занимаюсь спортом, делаю массажи и мне это дало такую свободу



По мнению пластического хирурга Ярослава Суходолова, липосакция не очень подходит для тех, кто хочет расстаться с лишними килограммами.



Липосакция больше для коррекции небольших дефектов, которые остаются после похудения. Вот тогда получится хороший результат. А просто делать липосакцию бессмысленно

Специалист рассказал "Пятому каналу", что после операции стоит изменить собственный образ жизни - все труды пластического хирурга пойдут насмарку, если пациент продолжит питаться так же, как до операции.



Как отмечается, весящему 120 килограммов человеку придется похудеть перед операцией - в противном случае высок риск навредить здоровью пациента.

"Когда человек весит около 120 килограммов — это роли вообще никакой не играет. Человеку сначала нужно худеть на 30-40 килограммов, а потом приходить на операцию", - отметил Суходолов.

Семенович обратилась к свахе, чтобы найти жениха

Экс-солистка "Блестящих" приняла решение обратиться к профессионалам, чтобы познакомиться с подходящим мужчиной. Звезда хочет просто сэкономить время.

Я хочу вступить в четкие партнерские отношения с мужчиной, строить с ним семью. Надо просто найти того единственного. У меня есть сваха, которая мне подбирает кандидатов. Она еще крутой психолог, поэтому подбирает людей по психотипу. Очень много мужчин постоянно работают, им некогда ходить по ресторанам и искать там женщину. Мне тоже некогда сидеть и караулить женихов. Как знакомиться тогда? Профессиональное сватовство в помощь. Девочки, посмотрите в эту сторону, это хорошая история