Хлое Кардашьян рассказала, что ей удалили опухоль на лице: "Теперь я на пути к выздоровлению"
Хлое Кардашьян призналась, что ей сделали операцию. На лице знаменитости несколько месяцев назад возникло новообразование, которое она поначалу приняла за обычный прыщ. Однако, как выяснилось, все было гораздо серьезнее: потребовалось незамедлительное хирургическое вмешательство. 38-летняя Кардашьян призывает поклонников при малейшем опасении проходить обследование, чтобы избежать развития рака.
Было много слухов о том, почему я все последние недели постоянно носила на щеке пластырь. Когда я заметила этот бугорок на лице, подумала, что это просто прыщ. Но прошло семь месяцев, а он все не заживал, и я решила сделать биопсию,
— рассказала Хлое. Исследование показало, что это опухоль — и, как сказали звезде врачи, очень редкая для ее возраста. Они порекомендовали срочно делать операцию.
Теперь я на пути к выздоровлению, так что вы все так же будете видеть меня с пластырем. А когда мне разрешат его снять, вероятно, увидите шрам (и углубление на моей щеке от удаленной опухоли). А пока — надеюсь, вы оцените, как роскошно смотрятся на моем лице эти пластыри.
Хлое добавила, что делится своей историей, исключительно чтобы напомнить всем о необходимости проходить обследование при обнаружении любых новообразований. Как пишет Кардашьян, в 19 лет ей удалили меланому (злокачественную опухоль кожи) на спине:
Но даже если вы не подвержены этому, будьте осторожны. Я из тех, кто каждый божий день наносит солнцезащитный крем, никто не застрахован от таких вещей. Пожалуйста, отнеситесь серьезно, регулярно проходите самообследование и ежегодно полное обследование у врача.
Хлое поблагодарила докторов, а также свою визажистку, благодаря стараниям которой пластырь на щеке знаменитости на некоторых фото почти незаметен.
Несколько лет назад Кардашьян уже рассказывала о меланоме: призналась, что врачи тогда удалили 20 сантиметров пораженной кожи, и с тех пор она тщательно следит за здоровьем.
От онкологического заболевания скончался в 2003 году отец Хлое и ее сестер Кортни и Ким, Роберт Кардашьян, ему было 59 лет. Он страдал раком пищевода.