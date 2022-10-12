. Игроки на Xbox раньше времени получили копию игры Persona 5 Royal

Вадим Карасев





Один из главных релизов на Xbox в этом месяце — игра Persona 5 Royal, которая станет доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S уже на следующей неделе — 21 октября. Сразу после релиза сыграть в нее можно будет по подписке Game Pass.

Некоторые игроки, которые предварительно заказали на Amazon версию игры Persona 5 Royal для приставок Xbox, получили ее раньше времени. Пользователи в социальных сетях сообщают, что Amazon им уже прислал копии проекта для приставок Xbox, за 10 дней до официального релиза. Масштаб ошибки на данный момент определить сложно.

Напомним, на Xbox One и Xbox Series X | S выпустят не только Persona 5 Royal, но и прошлые части серии — Persona 3 и Persona 4 (они выйдут в январе). Игра Persona 5 Royal ранее была доступна только на консолях Playstation, где после релиза она получила рейтинг в 94 балла из 100 на Opencritic.