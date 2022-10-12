. Игроки в Overwatch 2 получат бонусы от Blizzard из-за проблемного старта игры
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Игроки в Overwatch 2 получат бонусы от Blizzard из-за проблемного старта игры

Игроки в Overwatch 2 получат бонусы от Blizzard из-за проблемного старта игры


Сразу после релиза Overwatch 2 у игры начались проблемы, которые были вызваны, как отмечала компания Blizzarrd, масштабными DDoS атаками. В последние дни игра не испытывает серьезных проблем, но разработчики все равно решили дополнительно извиниться перед игроками, которые столкнулись с неприятностями. Стоит сказать, что на приставках Xbox у игроков все еще вылетает Overwatch 2 при получении достижений.

Blizzard опубликовала извинения перед игроками за проблемный старт Overwatch 2 и пообещала бесплатные бонусы:



С 25 октября до конца 1 сезона игроки, которые просто зайдут в Overwatch 2, получат бесплатно брелок в виде аптечки и легендарный скин для Жнеца.




Blizzard проведет скоро выходные с двойным опытом, даты объявят позже.

Напомним, сама Overwatch 2 является условно-бесплатной игрой.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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