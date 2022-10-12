. Япония и США отменили стрельбы из HIMARS из-за отсутствия снарядов

Вадим Карасев

На остров Хоккайдо, где проводятся совместные учения японских сухопутных сил и морской пехоты Соединенных Штатов с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS, не завезли снаряды. Из-за этого стрельбы пришлось отменить, сообщает Nikkei, ссылаясь на японское минобороны. В ведомстве объяснили случившееся процедурными проблемами.

Авторы публикации называют случившееся беспрецедентным событием в истории совместных учений. В маневрах на Хоккайдо были применены только принадлежащие японским войскам реактивные установки залпового огня MLRS (Multiple launch rocket system), которые по характеристикам похожи на HIMARS. Всего было выпущено 24 реактивных снаряда.

Учения проходят с 1 по 14 октября на крупнейшем в стране полигоне Яусубэцу на востоке острова. Всего в них участвуют порядка 3,5 тысячи военных, а также конвертопланы MV-22 Osprey.

На минувшей неделе в Пентагоне заявили, что поставят Украине из своих запасов новую партию военной помощи на $625 млн. В пакет включили и четыре РСЗО HIMARS с боеприпасами, а также различные типы систем противодействия беспилотникам, радиолокационное оборудование, запасные части к поставляемой технике.

Тем временем у США стремительно истощаются запасы оружия и боеприпасов для отправки киевскому режиму. Страна не успевает пополнять арсенал. В мирное время США производит 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц ежегодно. ВСУ хватает этого примерно на две недели.