. Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города (17 фото)

Вадим Карасев

Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, у которого очень зоркий глаз и отличная наблюдательность. Гуляя по улочкам города, он умудряется замечать забавные совпадения, которые он молниеносно ловит своей камерой. Но помимо этого, при помощи этих случайностей ему удается создавать в кадре полноценный художественный сюжет. Давайте поглядим на его оригинальные и интересные снимки.