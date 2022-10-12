. Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города (17 фото)
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Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города (17 фото)

Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах городаЭдас Вонг - фотограф из Гонконга, у которого очень зоркий глаз и отличная наблюдательность. Гуляя по улочкам города, он умудряется замечать забавные совпадения, которые он молниеносно ловит своей камерой. Но помимо этого, при помощи этих случайностей ему удается создавать в кадре полноценный художественный сюжет. Давайте поглядим на его оригинальные и интересные снимки.


Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
Эдас Вонг - фотограф из Гонконга, который мастерски подмечает забавные совпадения на улицах города
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По материалам: триникси

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