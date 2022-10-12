. Кадыров спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством Суровикина

Вадим Карасев

Глава Чечни Кадыров спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством СуровикинаСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил полную уверенность в том, что под руководством командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно, об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Кадыров поздравил Суровикина с днем рождения. Во вторник, 11 октября, ему исполнилось 56 лет. Руководитель региона пожелал военному счастья, успехов, здоровья и реализации всех идей.

По словам главы Чечни, командующий обладает решительностью и профессионализмом. Кадыров считает, с террористами «всех мастей» нужно поступать жестко. Он добавил, что Украиной управляют «сатанисты, фашисты» и призвал показать силу и мощь российской армии, а также освободить украинский народ от этой «нечисти и западной проклятой политики». Кадыров считает, что российские войска обязаны навсегда отбить у Киева желание шутить с Москвой. Он спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством Суровикина.

Ранее свои поздравления командующему группировкой сил в зоне спецоперации направил российский президент Владимир Путин.

Назначение

В субботу, 8 октября, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

С ноября 2017 года Суровикин занимал позицию главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России. С января по апрель 2019 года он командовал российскими войсками в Сирии. В июне 2022-го его поставили во главе Южной группировки российских войск в зоне специальной операции.

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отозвался о Суровикине как о самом грамотном командире российской армии. Он уточнил, что знаком с Суровикиным.

Помимо этого, Пригожин вспомнил события 1991 года, связанные с Белым домом. Он рассказал, что Суровикин — «тот офицер, который без раздумий, получив приказ, сел в танк, и бросился на спасение своей страны».

10 октября Суровикин оказался в списке из около 700 россиян, которых объявила в розыск Служба безопасности Украины.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергавшихся издевательствам и геноциду в Донбассе. 21 сентября глава государства объявил о частичной мобилизации.