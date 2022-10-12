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Как получить почти четыреста тысяч от государства

Как получить почти четыреста тысяч от государства
Эксперт рассказал, как получить выплаты от государства. Один раз в жизни россиянам положена крупная выплата от государства в размере нескольких сотен тысяч рублей. Это возврат налогов, или имущественный вычет, который предусмотрен при покупке или строительстве, продажи недвижимости или погашении ипотеки. Как же эти деньги получить? По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, налоговый вычет можно получить в течение календарного года. Для этого следует обратиться к работодателю или в налоговые органы. «Нужно обратиться к работодателю с письменным заявлением (при подтверждении права на вычет налоговым органом), а в налоговый орган — с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ. Неиспользованный остаток вычета может быть перенесен», — сказала юрист. Рассчитывать на получение налогового вычета можно, начиная с года, когда было зарегистрировано право собственности на дом или квартиру в Едином государственном реестре недвижимости. Максимальная сумма, которую государство может перечислить, 260 000 рублей, если речь идет о покупке жилья. Деньги рассчитываются, исходя из 13% от 2 млн, что является «потолком» стоимости недвижимости для возврата средств, разъяснила специалист агентству «Прайм». Дополнительно можно оформить вычет за проценты по ипотеке.  И тут сумма больше — 390 000 рублей. В любом случае, выплата полагается россиянам только один раз. Ранее «Семь Дней» вместе с экспертами разбирались, как высчитать налог, который необходимо заплатить государству при продаже недвижимости. Также эксперты пояснили, кто освобождается от уплаты в 2022 году.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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