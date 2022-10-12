. Какие праздники с особым значением отмечаются 13 октября 2022 года
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Какие праздники с особым значением отмечаются 13 октября 2022 года

Какие праздники с особым значением отмечаются 13 октября 2022 года

13 октября православная церковь России чтит память святого Михаила. При жизни он был первым митрополитом Киевским и способствовал крещению многих русских князей. В мире отмечают День по снижению риска бедствий. В Азербайджане свой профессиональный праздник отмечают сотрудники железной дороги.

Праздники в России 13 октября 2022 года

13 октября верующие чтут память святого Михаила. Он был первым митрополитом Киевским. Приблизительная дата его жизни — 10 век. Святой был отправлен лично Николаем ІІ в Корсунь. Там он крестил князя Владимира.

После этого святой Михаил поехал в Киев. В городе он остался жить, обращая в веру многих граждан.


Существует интересная традиция в этот день. Раньше люди сжигали свои соломенные постели. Считалось, что, таким образом, они защищают себя от сглаза. Однако учёные нашли другое объяснение. По их словам, постель за лето изнашивалась. В ней могли завестись разные насекомые. Именно поэтому солому сжигали, чтобы не было рассадника грязи.

Вечером было принято купать детей при входе в дом. Люди верили, что смогут, таким образом, защитить их от зимней простуды. Также люди гадали по погоде. Если выпадал снег 13 октября, значит, скоро наступит зима. Об этом же свидетельствовали птицы, улетающие на юг.

Международный день по снижению риска бедствий


Каждый год 13 октября празднуется Международный день по снижению риска бедствий. Он был основан по инициативе Организации Объединённых Наций. Его цель заключается в призыве людей делиться своими знаниями о поведении во чрезвычайных ситуаций. Впервые мероприятие отмечалось в конце 80-х годов прошлого века.

Основной целью перед организаторами мероприятия стоит просветительская работа. В этот день проходят лекции и научные конференции. На них рассказывают, как стоит вести себя человеку, если он стал свидетелем стихийной катастрофы или прочих бедствий. Каждый год много людей страдают от землетрясений, наводнений, засух и прочих катаклизмов.

День работников азербайджанской железной дороги


В Республике Азербайджан 13 октября 2022 года отмечают профессиональный праздник работники железной дороги. Именно эта сфера позволяет совершать не только транспортные перевозки пассажиров, но и способствует поднятию экономики страны.

Первая железная дорога была построена в Азербайджане зимой в конце 19 века. Она стала соединять 3 направления, а именно Баку, Сабунчи и Сураханы. Основной целью дороги стала перевозка нефтепродуктов. Только спустя время пустили пассажирское сообщение.

В настоящее время железная дорога в Азербайджане играет ключевую роль, можно даже сказать является стержневой отраслью. Она объединяет работу различных предприятий, а также улучшает качество жизни граждан. Именно поэтому сотрудники железной дороги особенно ценятся.

В этот день они принимают поздравления на торжественных мероприятиях, посвящённых в их честь. Лучших сотрудников награждают грамотами и премиями.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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