. Какие знаки Вселенной указывают на то, что выбранный вами путь ведет в тупик

Вадим Карасев

Далеко не всегда мы выбираем правильную дорогу к счастью, любви и процветанию, но и не всегда мы способны это понять без помощи мироздания. Эксперты рассказали о том, какие тайные знаки судьбы указывают на то, что вы выбрали неверную дорогу в жизни.

Очень часто о проблемах выбора пути говорит странное подсознательное ощущение того, что что-то не так. Это наша интуиция, которая часто говорит правду. Научитесь слушать внутренний голос. В этом вам помогут несколько полезных практик. Помимо внутреннего голоса обращайте внимание на следующие признаки.

Вы постоянно опаздываете

Если раньше для вас пунктуальность была не трудновыполнимой задачей, а чем-то вроде нормы, но сейчас все изменилось с точностью до наоборот, то есть некоторая вероятность того, что таким образом Вселенная пытается сказать вам, что вы на заведомо ложном пути. Опоздания в таком случае происходят по странному стечению обстоятельств — пробки, аварии, поломки автобусов и поездов, либо вы просто о чем-то внезапно забываете.

Случайные травмы, неприятные инциденты

Вы собираетесь начать работать на личном автомобиле, но он внезапно ломается или вы попадаете в аварию. Вы хотите заняться спортом, но у вас ломается рука. Вы хотите купить дом, но внезапно потребовались деньги на что-то другое. Если происходит подобное, причем не в первый раз, из-за чего ваши планы рушатся, это повод задуматься — а действительно ли вам это так необходимо. Скорее всего, вас таким образом отгораживает от ошибки Вселенная.

Постоянный бардак дома

Вы убираетесь, тратя кучу времени на поддержание порядка, но ничего не выходит. Это знак свыше, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Такое происходит, когда человек выбирает неправильную дорогу в жизни. Если в вашем доме постоянно царит хаос, хотя вы пытаетесь это исправить, значит нужно посмотреть на свою жизнь со стороны и определиться, где вы могли свернуть не туда. В любом случае, продолжать жить так, как вы живете нельзя.

Вы очень часто болеете

То вирус подцепили, то с сердцем проблемы, то сильная простуда подкосила. Если здоровье постоянно страдает, это может быть знак свыше о том, что вы сейчас находитесь не в том месте, где должны и занимаетесь не тем делом. Старайтесь не слушать друзей и родственников — постарайтесь взять жизнь и судьбу в свои руки.

Постоянная тревога

Если очень часто вы переживаете по мелочам, это тоже может указывать на то, что пришло время что-то поменять. Состояние тревоги без какой-либо веской причины во многих случаях является попыткой Вселенной достучаться до вас. Ваш ангел-хранитель пытается изменить ваше мышление.

Особенно важно обращать внимание на тревогу, когда она подпитывается тоской и скукой, постоянным стрессом на работе и дома. Жизнь как на иголках — это ненормальное состояние, которое частенько возникает из-за неправильно выбранного пути к счастью.

У вас внезапно упала продуктивность

Если вы ничем не хотите заниматься, а рабочий процесс стал для вас неимоверно сложным, унылым и неприятным, пришло время что-то поменять. Это можно объяснить с психологической точки зрения. Когда человеку не нравится то, что он делает, он делает это с неохотой, без толики энтузиазма. Это указывает на то, что вам необходимо изменения.