. Канье Уэст показал порно руководителям Adidas и назвал себя "королем культуры"
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Канье Уэст показал порно руководителям Adidas и назвал себя "королем культуры"

Канье Уэст показал порно руководителям Adidas и назвал себя "королем культуры"

45-летний Канье Уэст после выхода в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых важны") не собирается останавливаться на достигнутой скандальной славе. Компания Adidas на прошлой неделе сказала, что их дальнейшее сотрудничество со звездой находится "на рассмотрении", за что Канье решил их проучить.

На встрече с представителями бренда рэпер включил им интимное видео. Через несколько секунд один из мужчин спросил: "Это порнофильм?" Канье ответил утвердительно, и тогда второй выпалил: "Господи Иисусе".


Однако скандалист продолжал показывать им ролик, поднеся телефон близко к лицам. Наконец, один из присутствующих сказал: "Хватит, мужик", – и попытался отодвинуть от себя руку Уэста с телефоном. Тогда артист раскрыл, чего он пытался добиться этим роликом.

"Я буду работать с Adidas только в том случае, если он будет генеральным директором", — сказал Канье, указывая на одного из своих коллег. "Ребята, вы причинили вред нашему бизнесу и партнерству. Это видео о том, что парень изменил девушке, на что она ответила: "Ну, тогда я воплощу в жизнь твой худший ночной кошмар".

Под "кошмаром" рэпер имел в виду того парня, на которого показывал. Якобы став генеральным директором, его коллега научит, что нельзя было так поступать со своим партнером.

В итоге Уэст начал доказывать руководству компании, что он "король культуры", а у них меньше идей, чем у него, поэтому они должны вести себя уважительно. В конце рэпер просто ушел с собрания, оставив за собой последнее слово.

Конфликт с фирмой у Канье начался еще летом, когда он обвинил представителей в манипуляциях за его спиной. В прошлом месяце артист угрожал, что может прекратить партнерство, однако теперь есть все основания полагать, что руководство Adidas сделает это первым.

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По материалам: uposters.ru

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