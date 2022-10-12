. Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и приметы праздника

Каждый человек в нашей стране знает о празднике Покрова. Даже невоцерковленные граждане наслышаны о храмах в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Это говорит о том, что праздник действительно важен для русских земель. В церквях вспоминают чудо Пресвятой Богородицы, свидетельствующее о ее постоянном заступничестве. За годы празднования сложилось четкое представление о традициях этого дня, а также ряд погодных примет.

Покров Пресвятой Богородицы 2022: история праздника и традиции

Многие неверно связывают название Покров с погодными изменениями в середине осени. Да, действительно в былые времена в эту пору нередко выпадал снег, а в некоторых регионах России начало зимних холодов в октябре — норма. Однако такая привязка к снежному покрову — вещь второстепенная. Главное — это покровительство (покров) Пресвятой Богородицы за людей перед Господом Богом.

Праздник учредили в 1164 году. Князь Андрей Боголюбский узнал, что в начале Х века Пресвятая Богоматерь явилась мученику Андрею-юродивому во время службы во Влахернском храме, что в городе Константинополь. Она простерла над мирянами свой омофор, будто ограждая их от несчастий. И в самом деле, скоро варяги, окружавшие город, отступили. Это так потрясло князя, что он постановил отныне праздновать сей день на всех Русских землях.





По церковной традиции в этот день с утра проходит специальная праздничная служба. Однако празднование начинается накануне с Всенощного бдения. Верующие стараются посетить храм, отстоять службу или хотя бы зайти помолиться.

Торжество это светлое, выпадает на непостный период, потому можно есть любую еду. Если же Покров пришелся на постные дни недели, то лучше отказаться от мяса. В 2022 году праздник будет отмечаться традиционно 14 октября, в пятницу, а значит, на стол нужно ставить постные блюда. Однако рыбу есть не воспрещается.





В народе главной традицией этого дня было празднование окончания работ в поле и огороде, начало сезона свадеб.

Что можно и что нельзя делать на Покров





В праздник Покров Пресвятой Богородицы можно:

молиться, посещать богослужение;

помогать ближним, раздавать милостыню;

угощать выпечкой родных, соседей и незнакомых людей;

радоваться и прославлять Богоматерь;

заниматься необходимыми домашними делами.

Издавна считалось, что если 14 октября девица поставит свечку в церкви перед образом Пречистой Девы Марии и попросит ее об удачном замужестве, то так тому и быть. Однако ходить весь день нужно в платке (образ покрова).





Также в праздник существуют и запреты. Так, православным нельзя:

заниматься тяжелой физической работой, которая отвлекает от смысла праздничного дня;

совершать плохие поступки, допускать дурные мысли;

отказывать в помощи людям;

обижаться и злиться;

переедать и напиваться.





По примете, незамужней девице нельзя сразу отказывать сватам, даже если жених ей не мил. Нужно пригласить их в дом и угостить, взяв время на обдумывание. Если этого не сделать, то она еще долго не выйдет замуж.

Приметы погоды





Праздник Покров Пресвятой Богородицы тесно связан с природой, потому наши предки внимательно следили за погодными изменениями 14 октября.

Какая стоит погода на Покров, такой быть и зиме.

Если 14 октября снег еще не пошел, значит, его не дождаться до самого начала зимы.

Если к середине осени еще много листьев, зимой будут стужи.

Ветер дует с востока или с запада — ждать февральских метелей, а если с севера — снега будет очень много.

Если на Покров все же выпал снег, то снежным днем окажется и 8 ноября, Дмитриев день.



