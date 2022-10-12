. Кому из знаков зодиака повезет, когда Меркурий будет в знаке Весов с 10 по 28 октября 2022 года
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Кому из знаков зодиака повезет, когда Меркурий будет в знаке Весов с 10 по 28 октября 2022 года

Кому из знаков зодиака повезет, когда Меркурий будет в знаке Весов с 10 по 28 октября 2022 года

Планета передвижений и общения Меркурий будет находиться в знаке Весов с 10 по 28 октября 2022 года. Это период, когда харизматичная планета потеряет часть своего влияния на людей, а также изменит характер воздействия. В данной статье описаны рекомендации, как строить жизнь знакам зодиака в это время, чтобы не лишиться удачи и достичь лучших результатов.

Овен

Овнам следует отложить на этот период любые планирования будущего и установку новых жизненных принципов. Это объясняется тем, что Меркурий будет находиться в спокойной стадии и «захочет», чтобы представители этого знака также провели это время в спокойствии. Лучше всего посвятить его изучению новой информации и полноценному отдыху.

Телец

Тельцам в предстоящие дни нужно немного притормозить и провести анализ своих достижений. Кроме того, многих представителей этого знака в первые дни периода с 10 по 28 октября ожидают приятные сюрпризы.

Близнецы

У Близнецов наступает неотвратимый момент, когда на происходящее никак не получится повлиять. То же самое касается и последствий этих событий. Самое подходящее, что могут сделать представители знака в это время, — полностью расслабиться и просто наблюдать за всеми изменениями. Кстати, стоит подчеркнуть, что они необязательно будут иметь негативный характер.

Рак

Пока Меркурий будет находиться в стабильном и спокойном состоянии, Ракам нужно быстро реагировать на все препятствия, которые появятся у них на пути в этот период. Это поможет им улучшить финансовое состояние и обрести счастье. Также помните, что сейчас не время делать дорогостоящие покупки и принимать необдуманные решения.

Лев

Чтобы не лишиться уважения и власти, Львам в период с 10 по 28 октября нужно будет подкреплять свои слова поступками. Это в первую очередь касается общения с родными и близкими.

Дева

Если вы не хотите лишиться удачи, то в предстоящем периоде вам нужно отложить в сторону все дела, на которые вы тратите свои силы впустую. Сейчас самое время сконцентрироваться на работе и качественном выполнении своих обязанностей. Также не стоит забывать о хорошем отдыхе.

Весы

Меркурий в вашем знаке усилит обаяние и поможет вам произвести впечатление на кого угодно. Важно быть настоящим и не пытаться чем-то выделиться на фоне других. Тех, кто находится в поиске новой любви, ждет успех.

Скорпион

Это будет время, когда Скорпионам нужно активироваться и действовать. Меркурий в спокойном состоянии окажет на вас благоприятное влияние, увеличит продуктивность и тем самым привлечет к вам финансовую удачу.

Стрелец

Это будет благоприятное время для Стрельцов: можно смело ставить перед собой новые цели, выполнять запланированные дела, но главное, не вспоминать о прошлом. Также стоит быть более расчетливыми, чтобы достичь еще лучших результатов и закрепиться на выгодных позициях.

Козерог

Ослабления Меркурия помогут Козерогам в полной мере раскрыть творческий потенциал, а также обострит их интуицию. Следует воспользоваться этим благоприятным моментом, чтобы достичь лучших результатов.

Водолей

Под влиянием Меркурия у Водолеев возникнет желание от всех абстрагироваться, ведь у них могут появиться сомнения в себе и своих способностях. Важно не заострять внимание на прошлом опыте и двигаться вперед, чтобы более спокойно пережить этот период.

Рыбы

Рыбам важно не допускать необдуманные решения и выражения в период, когда Меркурий будет в Весах, так как их последствия невозможно будет исправить. Это касается в первую очередь общения с руководством и отношений с близкими людьми.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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