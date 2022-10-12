. Кому могут простить долги за коммуналку ?

Депутаты рассматривают новые выплаты должникам. Депутаты нижней палаты парламента рассмотрят проект нового закона, согласно которому граждане, задолжавшие деньги за жилищно-коммунальные услуги, могут получить единовременные выплаты. Само собой, речь идет не обо всех должниках. Как рассказала заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в статью 159 Жилищного кодекса РФ могут быть внесены изменения. Некоторым гражданам из бюджета выделят деньги на погашение их долгов по ЖКУ и по взносам за капитальный ремонт. Речь, в первую очередь, идет о тех, кто попал под частичную мобилизацию или в настоящий момент изъявил сам желание пополнить ряды вооруженных сил России. Также помощь в оплате долгов может распространиться на людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Под этой формулировкой подразумевается потеря работоспособности или кормильца в семье, пояснила депутат. «Речь идет о погашении существующих долгов. Хотя мобилизованным платят зарплату, но, если в квартире, например, отключат свет, пока их нет, это было бы неправильно», — сказала Разворотнева. Она напомнила, что субсидии, которые частично покрывают расходы за жилищно-коммунальные услуги, полагаются только тем, кто не имеет долгов. Поэтому многим, кто давно не платит, эта опция не доступна. Выплаты планируется осуществлять в рамках региональных бюджетов, а не федерального. Но сколько потребуется денег, пока сказать сложно. По оценке эксперта в области жилищно-коммунального хозяйства Егора Клопенко, ориентиром может быть 1% от общей суммы задолженности российских граждан, что примерно составляет от семи до восьми млрд рублей, пишут «Известия». Ранее депутаты уже не раз выходили с новыми предложениями. Так, женами мобилизованных хотели разрешить работать на час меньше при сохранении заработной платы, а также брать дополнительный отпуск за свой счет на две недели при условии наличия хотя бы одного ребенка. При этом налоговые органы заявляли, что никаких поблажек тем, кто отправился в войска, не будет. Они также, как и все, обязаны вовремя заплатить свои 13% от доходов, а если речь идет о предпринимателях, то им нужно сдать отчетность и сделать страховые взносы за подчиненных.