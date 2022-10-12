. Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране

Астролог Лариса Андерсен высказалась о спецоперации. Итак, в карте мы (Россия) представлена сильным Сатурном в Водолее. Вообще, у нас много сигнификаторов, так как 7 из 10 планет, т.е. 70% карты, находятся в 1 доме, т.е. на нашей стороне. Это серьезная поддержка. Но тем не менее, самый серьезный игрок – это Сатурн, тем более что он реально управляет Россией, которая находится под знаком Водолея. 05 июня 2022 года Сатурн ушел в ретроградное движение, и приблизительно с этого периода наша активность упала, мы перешли в позицию ожидания, а местами и сдавали достигнутые позиции. Меркурий, управитель 6 и 8 домов карты, соединится с Сатурном через 8 градусов (8 месяцев) – это определило ситуацию с частичной мобилизацией. 23 октября 2022 года. Сатурн развернется на прямое движение, и с этого периода начнется более активное наступление и прорыв в стратегически важных направлениях. Тем не менее, напряженная ситуация будет сохраняться вплоть до середины января, пока не закончится фаза ретроградности Марса (с 30 октября по 12 января). Напряг будет не только в военно-политической части, но и в части информационной, разного рода фейков, активизации работы 5 колонны, так как Марс проходит по знаку Близнецы, а это информационная сфера. Так что черпайте информацию только из проверенных источников, и не впадайте в панику. Берегите нервную систему (Меркурий, как управитель Близнецов тесно связан с нервной системой). Луна в карте начала спецоперации расположена в Стрельце, знаке мутабельном, что уже само по себе не предвещало быстрого исхода дела. Мутабельный, значит сильно ориентированный на состоянии среды и взаимодействия с ней. Нельзя просто взять и «жахнуть», нужно учитывать много факторов, следить за изменениями среды, искать оптимальные пути. А это все не быстро, и с переменным успехом. После ряда аспектов Луна через 10-11 градусов (10-11 месяцев) сделает секстиль с Сатурном, а это уже может говорить о начале переговоров с противной стороной, так как Луна в данной карте представляет 7 дом. Приходится это как раз на начало года, ближе к концу января – начала февраля 2023г. По моему мнению, исходя из показателей карты, полной мобилизации не будет, как и военного положения, и есть надежда, что второй волны мобилизации также не будет. Начиная с весны начнется стабилизация и появится ясность. Тем не менее, политическая ситуация, которую мы наблюдаем сегодня в мире, и те неминуемые изменения, которые она несет, будут развиваться еще вплоть до 2028/29 годов. Так что живем мы, действительно, в нескучные и весьма тревожные времена. Но я абсолютно уверена, что победа будет за нами, Россия отстоит свои позиции, свой суверенитет и после всех этих тяжелых событий продолжит свой экономический рост, который как раз придется на 30-е годы нынешнего столетия.