. Лариса Долина скандалит с подписчиками из-за сексуального наряда

Певица Лариса Долина отстаивает свое право одеваться так, как ей нравится. 67-летняя Лариса Долина в который раз принялась скандалить с подписчиками, посмевшими осудить ее концертный наряд. Поклонникам не понравилось черное мини-платье, которое примерила звезда эстрады, и они посоветовали ей выбирать одежду поскромнее, соответствующую ее статусу и возрасту. Но артистка дала понять, что прислушиваться к сторонним комментаторам она не намерена – не зря же она похудела на 21 килограмм и, по слухам, перенесла ряд пластических операций. «Вы, наверное, Коко Шанель? Вы в самом деле считаете, что имеете право писать мне подобный маразматический комментарий? Кто вас воспитывал? Кто вы, чтобы судить о том, как я одеваюсь? Господи, откуда вы такие все беретесь? Ни воспитания, ни такта, ни деликатности, да еще апломб выше крыши. Идите ровно и мимо моей страницы, ради всего святого!» — принялась возмущаться Долина.Однако гневная отповедь певицы не запугала ее хейтеров, и те взялись доходчиво объяснить исполнительнице хита «Погода в доме», почему ее внешний вид многих не устраивает. «При всем уважении, пока вы так одеваться в 70 лет будете, гадости вам писать и будут. Шикарно, когда есть голос, вот им и надо пользоваться. А 70 лет — это уже, к сожалению, не про сексуальность, особенно публичную. Доказывать обратное — это просто смешить людей, всему свое время», — попытались образумить артистку интернет-пользователи. Напомним, Лариса Долина пару лет назад кардинально преобразилась и превратилась из дородной дамы в стройную женщину. С тех пор певица выбирает наряды по фигуре, не отказывается от мини-платьев и надевает даже шорты, чтобы продемонстрировать стройные ноги.