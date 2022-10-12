. Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
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Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов

Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
«Экс-татушка», певица Лена Катина недавно отметила 38-летие. Супруг артистки не пожалел денег на подарок. Летом Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова, которому помогла бороться с раком щитовидной железы. Бизнесмен с удовольствием устраивает певице сюрпризы: организовывает романтические поездки, дарит дорогие подарки. Например, сегодня предприниматель преподнес экс-солистке t.A.T.u. шикарный автомобиль. Дмитрий Спиридонов поделился видео оранжевого Bentley Bentayga, сообщив, что решил побаловать жену.
«Если подарки для любимой женщины, то только такие! Лисичка для Ленусика. Люблю!» — написал 40-летний бизнесмен в личном блоге. Пользователи Сети оценили поступок предпринимателя. «Если отношения, то только такие», «Шикарный презент! Дима — настоящий мужчина», «Вот это супруг: веселый, добрый, щедрый. Завидую!» — эмоционально отреагировали подписчики. К слову, автомобиль обошелся Спиридонову в 29 миллионов. Сама Лена не любит хвастаться приобретениями, поэтому о подарке мужа умолчала. Катина и Спиридонов познакомились прошлым летом, спустя год они официально узаконили отношения. Дмитрий не раз признавался, что 38-летняя артистка помогла ему не впасть в депрессию из-за страшного диагноза.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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