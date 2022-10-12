. Лев Лещенко заявил, что Нового года не будет

80-летний певец Лев Лещенко поделился печальными новостями. Артист принес телезрителям печальные вести: в новогоднюю ночь они могут не увидеть привычных праздничных концертов. Такие выводы артист сделал, исходя из съемок, в которых ему предстоит участвовать в ближайшее время. Не секрет, что всевозможные «голубые огоньки» обычно записывают осенью, чтобы приглашенные артисты сумели выкроить время для появления на ТВ, поскольку с начала зимы у них начинается горячая пора корпоративов. Однако октябрь в самом разгаре, а о съемках шоу ничего не слышно.«Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут. Мне не предлагали никакого «Голубого огонька», не приглашали. Будет только в «Крокусе» концерт, там дуэты новогодние – и все», – уточнил Лещенко, являющийся завсегдатаем подобных мероприятий, цитирует «Абзаца». Представители телеканалов пока не комментировали слова певца. Но не исключено, что они приняли решение отказаться от развлекательного контента, учитывая нынешнюю обстановку в стране и мире. К примеру, губернатор Санкт-Петербурга уже объявил, что в Ленинградской области не будет праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Такое же решение приняли и власти Томска. Да и многие артисты либо покинули Россию, либо отказались от концертов. Алла Пугачева с мужем перебрались в Израиль, а Валерия и Стас Михайлов объявили, что пока не считают возможным выходить на сцену.