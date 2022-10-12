. Любовь Толкалина дразнит поклонников пикантными кадрами с Мальдив

44-летняя актриса Любовь Толкалина проводит отпуск на Мальдивах, откуда делится пляжными кадрами. Пока другие отечественные звезды на время ушли в тень, актриса радуется возможности отдохнуть на райском острове и делится оттуда многочисленными снимками. Любовь Толкалина никогда не стеснялась своего возраста и всегда любила показать себя во всей красе — как в жизни, так и в кино.Долгожданный отпуск на Мальдивах стал идеальной возможностью поделиться с публикой своим отличным настроением и, конечно же, красочными фотографиями.Кадрами с пляжа дело не ограничилось — в ход пошли и фото из ванны с обнаженной Толкалиной. На ней нет ни купальника, ни макияжа, ни фильтров — лишь пена и цветы, которые едва прикрывают то, что в кадре не принято показывать.Красивая женщина. Красивая фигура. Красивый кадр. Но общественность все равно против. Однажды из-за подобного Толкалина уже сталкивалась с волной критики, но, похоже, ее это не останавливает. Экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского призналась, что, находясь на тропических островах, наслаждается каждой минутой отдыха. Даже в столь непростые времена, как сегодня.«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. А дурное настроение есть одна из разновидностей лени», — подписала Толкалина под одним из своих снимков.Такую фигуру в 44 года еще надо поискать. Но Толкалиной она досталась не по наследству: раньше актриса профессионально занималась синхронным плаванием, а сейчас практикует йогу, растяжку, медитацию и не отказывается от активных видов спорта, например, дайвинга или серфинга.С кем Любовь отправилась отдыхать, она не рассказывает. Актриса продолжает прятать от любопытных глаз своего бойфренда. За последние пару лет ей приписывали романы с разными мужчинами — даже с музыкнатом Борисом Гребенщиковым. Но кто сейчас фотографирует ее на мальдивских островах, Толкалина предпочитает не говорить.