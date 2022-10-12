. Любовь Толкалина дразнит поклонников пикантными кадрами с Мальдив
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Любовь Толкалина дразнит поклонников пикантными кадрами с Мальдив

Любовь Толкалина дразнит поклонников пикантными кадрами с Мальдив
44-летняя актриса Любовь Толкалина проводит отпуск на Мальдивах, откуда делится пляжными кадрами. Пока другие отечественные звезды на время ушли в тень, актриса радуется возможности отдохнуть на райском острове и делится оттуда многочисленными снимками. Любовь Толкалина никогда не стеснялась своего возраста и всегда любила показать себя во всей красе — как в жизни, так и в кино.
Долгожданный отпуск на Мальдивах стал идеальной возможностью поделиться с публикой своим отличным настроением и, конечно же, красочными фотографиями.
Кадрами с пляжа дело не ограничилось — в ход пошли и фото из ванны с обнаженной Толкалиной. На ней нет ни купальника, ни макияжа, ни фильтров — лишь пена и цветы, которые едва прикрывают то, что в кадре не принято показывать.
Красивая женщина. Красивая фигура. Красивый кадр. Но общественность все равно против. Однажды из-за подобного Толкалина уже сталкивалась с волной критики, но, похоже, ее это не останавливает. Экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского призналась, что, находясь на тропических островах, наслаждается каждой минутой отдыха. Даже в столь непростые времена, как сегодня.
«Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. А дурное настроение есть одна из разновидностей лени», — подписала Толкалина под одним из своих снимков.
Такую фигуру в 44 года еще надо поискать. Но Толкалиной она досталась не по наследству: раньше актриса профессионально занималась синхронным плаванием, а сейчас практикует йогу, растяжку, медитацию и не отказывается от активных видов спорта, например, дайвинга или серфинга.
С кем Любовь отправилась отдыхать, она не рассказывает. Актриса продолжает прятать от любопытных глаз своего бойфренда. За последние пару лет ей приписывали романы с разными мужчинами — даже с музыкнатом Борисом Гребенщиковым. Но кто сейчас фотографирует ее на мальдивских островах, Толкалина предпочитает не говорить.
# Шоу-бизнес Толкалина Любовь
По материалам: z-aya

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