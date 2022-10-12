. Лунный день сегодня 12 октября 2022 года
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Лунный день сегодня 12 октября 2022 года

Лунный день сегодня 12 октября 2022 года

Каждый день недели будет удачным, если вовремя заглянуть в лунный календарь и узнать о том, что принесут нам планеты и влияние Луны. Эта среда обещает быть прекрасным временем для того, чтобы попрощаться с неприятностями.


В среду нас ждет замечательное событие — противостояние Меркурия и Юпитера. Этот союз дарит гармоничную энергетику, которая поможет расставить приоритеты, разрешить конфликтные ситуации и определиться с приоритетами в жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и действовать решительно, но при этом не забывать об ответственности и не спешить в сомнительных ситуациях.

Фаза Луны: 17 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в созвездии Тельца. Этот союз обещает нам благоприятную энергетику и множество новых возможностей. Астрологи рекомендуют позаботиться о собственном благополучии, а также привлекать финансовые потоки и не бояться новых перспектив.

Магнитные бури 11 октября: на сегодня геомагнитные возмущения не зафиксированы.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
привлечение финансов;
налаживание отношений;
планирование;
оздоровительные процедуры;
путешествия;
создание уюта в доме.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
спешка;
невнимательность;
переутомление;
потакание вредным привычкам.

Домашние дела по лунному календарю

Луна в Тельце дарит ощущение гармонии и стабильности, которые многим хочется привнести в свой дом. В эту среду астрологи рекомендуют создать себе уютное гнездышко, чтобы душой и сердцем отдыхать после напряженного дня. Генеральная уборка вряд ли доставит удовольствие, поэтому нет смысла тратить энергию на наведение кристальной чистоты. Гораздо проще будет пройтись с пылесосом, проветрить комнаты и укутаться в любимый плед. Если покажется, что в доме не хватает красок, то исправить ситуацию помогут яркие кленовые листья в вазе или осенний декор.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Энергетика этой среды доброжелательна и неспешна, а значит, нарушать энергетику этого дня не стоит кричащими цветами. Уместными будут бежевые, коричневые и серые оттенки. Удачу принесут и зеленые цвета, однако кислотные оттенки лучше не использовать. Украшения на эту среду — изделия из природных материалов, а камни-талисманы можно выбрать по принадлежности к Зодиакальному созвездию.


Финансы и карьера в 17 лунный день

Эта среда будет временем новых возможностей. Астрологи рекомендуют не бояться менять свою жизнь, отзываться на привлекательные предложения и совершенствовать навыки. Обучение, перенимание опыта, планирование помогут определиться с приоритетами и направить энергию в русло развития и самосовершенствования. Удачно пройдут и сделки, если речь идет о проверенных компаниях или частных лицах. Сегодня привлечь финансы не составит труда, если задастся целью и не тратить накопления на сиюминутные прихоти.

Настроение и здоровье 12 октября

В среду забота о самочувствии сыграет свою роль: осенью мы становимся заложниками сезонных заболеваний, предотвратить которые поможет соблюдение простых правил. Сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, целебные травяные настои и отсутствие переутомления станут отличным способом избежать простудных заболеваний. Оставаться в хорошем настроении и не переживать по мелочам также не составит труда, если обрести внутреннее равновесие и спокойно реагировать на происходящее.

Любовь и общение по лунному календарю

Сегодня астрологи рекомендуют семейным парам найти общий язык и больше времени уделять друг другу. Забота, внимание и искренние чувства помогут обойти стороной разногласия и конфликты на пустом месте. Тем, кто хочет найти свою любовь, нет смысла ограничивать общение. Прогулки в компании друзей и позитивный настрой — отличная тактика для новых знакомств и позитивного времяпровождения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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