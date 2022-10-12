. Максим Галкин посмеялся над своими маленькими гонорарами
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Максим Галкин посмеялся над своими маленькими гонорарами

Максим Галкин посмеялся над своими маленькими гонорарами
46-летний артист Максим Галкин высказался о своем финансовом положении. Шоумен упрекнул поклонницу. Максим Галкин* также прокомментировал информацию о продаже замка. Бывший ведущий Первого канала совершает гастрольный тур по европейским городам. Максим на своих концертах смешит русскоязычную публику. Однако некоторые блогеры утверждают, что юморист выступает в маленьких залах и поэтому мало зарабатывает. Артист отреагировал на комментарий об этом подписчицы. «Цены не мизерные, зал не маленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!» — написал Галкин.
Пародист выступил в нидерландском городке Барне. Максим стремится обновлять программу, реагируя на свежие слухи о своей семье. На этом концерте комик ответил на сообщения о том, что он с женой Аллой Пугачевой выставили на продажу свой замок в подмосковной деревне Грязь. Юморист заверил, что пока не планирует избавляться от этой своей гордости. Галкин также решил прояснить ситуацию со своей сексуальной ориентацией. Маргарита Симоньян в апреле заявила в эфире телевизионного ток-шоу, что он является геем, который «для отвода глаз, для личного обогащения женился на пожилой женщине». Максим сказал публике, что не является представителем сексуальных меньшинств. Алла Пугачева сейчас живет в Израиле. Народная артистка СССР накануне побывала на концерте Земфиры в Тель-Авиве. Примадонна пообщалась за кулисами с рок-певицей. Их снимки показала актриса Рената Литвинова. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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