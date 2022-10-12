. Манижа выступила на женском саммите Forbes: "Женщины перестали обращать внимание на остроту своих проблем, видя, что происходит в мире"

Вадим Карасев

Вчера в Москве прошел Woman Summit, посвященный гендерному равенству в бизнесе, политике и обществе, организованный Forbes Woman. Среди спикеров форума была известная певица Манижа. Она выступила в рамках секции "Импакт и благотворительность", где обсуждали перспективы российских социальных проектов, направленных на поддержку женщин.

Участницы поговорили о поиске финансирования в кризисных условиях, проблемах с соблюдением прав женщин и влиянии текущей ситуации на социальные проекты.

Манижа является основательницей фонда "Силсила", который оказывает помощь мигранткам, беженкам и представительницам восточных культур, столкнувшимся с домашним насилием. Именно эту тему певица затронула на саммите.

Тема домашнего насилия поутихла с февраля. Женщины перестали обращать внимание на остроту своих проблем, видя, что происходит в мире,

— сказала Манижа, имея в виду начало военной спецоперации на Украине. Тогда певица сразу негативно высказалась о действиях России. После этого несколько ее выступлений было отменено. Позднее, в интервью Ксении Собчак, Манижа уточнила, что, так как занимается проблемами беженцев и сама когда-то была беженкой, она не может "поддерживать то, что порождает бесчисленное количество беженцев".





Манижа

В своем инстаграме* Манижа также поблагодарила организаторов саммита.

Это очень важно и ценно — встретиться всем, кто спасает благотворительность,

— написала певица.

Среди участников саммита также была известная теннисистка Светлана Кузнецова, которая появилась на сессии "История преодоления: как женщины добивались своих прав в работе и обществе".

Профессиональный спорт — жесткая конкурентная среда, поэтому мне было что сказать по этой теме,

— призналась Кузнецова.





Светлана Кузнецова

Модератором этой дискуссии выступила бывшая спортивная журналистка Мария Командная, а среди участниц была второй пилот Airbus A320 авиакомпании S7 Софья Владимирова.





Мария Командная

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Надя Бесчетникова