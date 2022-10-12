. Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне

Теннисистка Мария Шарапова недавно впервые стала мамой, поэтому редко посещает светские мероприятия. Летом 2022 года Мария Шарапова официально объявила, что впервые стала мамой. Теннисистка сообщила об этом всему миру в своем личном блоге, изменив статус в шапке профиля на лаконичное «Мама». Сейчас Мария активно занимается воспитанием совсем маленького грудного сына, поэтому не так часто появляется на светских мероприятиях. Однако накануне звезда была в списке главных гостей на модном показе в Лондоне. 35-летняя Шарапова посетила показ Alexander McQueen SS23 в британской столице. Но перед тем как отправиться на модное мероприятием спортсменка сделала пару трогательных кадров с сыном.Мальчика назвали красивым именем Теодор и сразу окружили вниманием и заботой. Мария как-то рассказывала, что с детства собирается привить ему любовь к русской классике, читая перед сном стихи Маяковского. Несмотря на то, что Мария совсем недавно стала матерью, с этой новой ролью она уже свыклась и справляется идеально. Она успевает уделять время себе, занятиям спортом, увлечениям, друзьям, супругу, работе и, конечно же, сыну. Физические нагрузки стали входить в ежедневный план Шараповой, почти сразу же после родов. Спортсменка быстро пришла в форму только потому, что уже через две недели она вернулась к занятиям спортом. Поэтому и со светской жизнью Мария решила не затягивать.Россиянка побывала на Неделе моды в Лондоне и Нью-Йорке, а также приняла участие в показе мод на площади Дуомо в Милане в качестве почетного гостя в первом ряду. Она также не забыла и саморазвитии. Спортсменка сходила на выставку известного швейцарского художника-инсталлятора Урса Фишера, потому что просто обожает различные произведений искусства, А также взялась и за новую работу. Мария начала погружаться в NFT-бизнес, посетив неделю блокчейна Binance в Париже и инвестировав в перспективную криптовалютную компанию.Помимо стольких дел, мужа и ребенка Шарапова успела еще и отдохнуть. Сначала с близкими подругами — голливудскими звездами Энн Хэтэуэй и Шейлин Вудли — она слетала в Италию, а затем отправилась в Грецию.