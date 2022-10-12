. Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне

Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне

Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне
Теннисистка Мария Шарапова недавно впервые стала мамой, поэтому редко посещает светские мероприятия. Летом 2022 года Мария Шарапова официально объявила, что впервые стала мамой. Теннисистка сообщила об этом всему миру в своем личном блоге, изменив статус в шапке профиля на лаконичное «Мама». Сейчас Мария активно занимается воспитанием совсем маленького грудного сына, поэтому не так часто появляется на светских мероприятиях. Однако накануне звезда была в списке главных гостей на модном показе в Лондоне. 35-летняя Шарапова посетила показ Alexander McQueen SS23 в британской столице. Но перед тем как отправиться на модное мероприятием спортсменка сделала пару трогательных кадров с сыном.
Мальчика назвали красивым именем Теодор и сразу окружили вниманием и заботой. Мария как-то рассказывала, что с детства собирается привить ему любовь к русской классике, читая перед сном стихи Маяковского. Несмотря на то, что Мария совсем недавно стала матерью, с этой новой ролью она уже свыклась и справляется идеально. Она успевает уделять время себе, занятиям спортом, увлечениям, друзьям, супругу, работе и, конечно же, сыну. Физические нагрузки стали входить в ежедневный план Шараповой, почти сразу же после родов. Спортсменка быстро пришла в форму только потому, что уже через две недели она вернулась к занятиям спортом. Поэтому и со светской жизнью Мария решила не затягивать.
Россиянка побывала на Неделе моды в Лондоне и Нью-Йорке, а также приняла участие в показе мод на площади Дуомо в Милане в качестве почетного гостя в первом ряду. Она также не забыла и саморазвитии. Спортсменка сходила на выставку известного швейцарского художника-инсталлятора Урса Фишера, потому что просто обожает различные произведений искусства, А также взялась и за новую работу. Мария начала погружаться в NFT-бизнес, посетив неделю блокчейна Binance в Париже и инвестировав в перспективную криптовалютную компанию.
Помимо стольких дел, мужа и ребенка Шарапова успела еще и отдохнуть. Сначала с близкими подругами — голливудскими звездами Энн Хэтэуэй и Шейлин Вудли — она слетала в Италию, а затем отправилась в Грецию.
# Шоу-бизнес Шарапова Мария
По материалам: z-aya

Последние новости

София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не видишь, что происходит?»
София Ротару – экс-директору: «Сейчас не время выступать. Ты что, не
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Алла Пугачева - владелица огромного имущества в России
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Дикое поведение Наташи Королевой объяснила ее директор
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в засос
Земфира ненавидела Аллу Пугачеву, а теперь готова с ней целоваться в
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Роза Сябитова призналась, что предпочитает любовников, а муж не нужен
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Анна Седокова не может найти лекарство за огромные деньги
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Роза Сябитова рассказала, когда уже не возьмут замуж
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в Лондоне
Мария Шарапова, оставив грудного сына, появилась на модном показе в
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеют силу
Почему запреты и молитвы на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок
Pfizer не провели тесты вакцины перед выпуском на рынок

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
7 типов позитивно-негативных людей, с которыми очень тяжело
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам

Еще по теме

Мария Шарапова призналась, что употребляла допинг
Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
Мария Шарапова обнародовала первое фото с новорожденным сыном
Мария Шарапова поделилась фото жениха -именинника с новорожденным сыном