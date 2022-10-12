. Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с Activision Blizzard
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Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с Activision Blizzard

Microsoft критикует и называет «корыстными» заявления Sony о сделке с Activision Blizzard


Несколько недель назад стало известно, что на территории Великобритании антимонопольный регулятор (CMA) начал расширенное расследование сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Это может затянуть сделку, регулятор теперь обязуется предоставить решение до 1 марта 2023 года. CMA изложил свои аргументы по поводу сделки, выразив опасения по вопросам конкуренции консолей, облачных игровых сервисов и подписочных сервисов.

Microsoft ответила на решение CMA, назвав опасения регулятора «неуместными» и заявила, что британский контролирующий орган «принимает жалобы Sony без надлежащего уровня критического рассмотрения». Microsoft также отметила недавнее приобретение Sony компаний Bungie и Haven, плюс заявила, что по состоянию на 2021 год на Playstation было более 280 эксклюзивных игр от внутренних студий и сторонних команд, что почти в пять раз больше, чем для Xbox.

В том же ответе Microsoft критикует Sony за ее действия:

Решение ошибочно основано на корыстных заявлениях Sony, которые значительно преувеличивают важность Call of Duty для нее и не учитывают четкую способность Sony реагировать на конкурентной основе. Хотя Sony может не приветствовать усиление конкуренции, у нее есть возможность адаптироваться и конкурировать. Геймеры в конечном итоге выиграют от этой возросшей конкуренции и выбора.

В своем ответе Microsoft подтвердила намерение сохранить Call of Duty на консолях Playstation, заявив, что удаление серии с конкурирующей консоли «запятнает бренды Call of Duty и Xbox». Стоит сказать, что Sony опасается потери игроков после сделки Microsoft и Activision Blizzard, несмотря на сохранение Call of Duty для Playstation.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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