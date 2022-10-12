. Microsoft официально представила геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition

Вадим Карасев





Компания Microsoft официально представила новый игровой геймпад для приставок Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Контроллер получил название Lunar Shift Special Edition, ранее он «утекал» в сеть, теперь же его анонсировали официально. Microsoft следующим образом описывает дизайн нового геймпада:

Подобно внушающей благоговение ауре луны, этот контроллер меняет цвет с серебряного на золотой, когда на него падает свет, придавая контроллеру стилизованную дымчатую атмосферу. Испытайте прорезиненные серо-черные вихревые ручки с завораживающим узором, который делает каждую из них уникальной по дизайну. Текстурированная рукоятка на триггерах, бамперах и задней крышке гарантирует, что вы останетесь в игре, независимо от того, насколько интенсивными становятся события.

Геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition выходит в продажу уже сегодня по $69,99.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/10/xbox_secntlr_lunarshift_rotator.mp4

Вместе с геймпадом выходит в продажу док-станция, которая выполнена в тех же цветах, по цене в $49,99.



