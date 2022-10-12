. Microsoft официально представила геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition
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Microsoft официально представила геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition

Microsoft официально представила геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition


Компания Microsoft официально представила новый игровой геймпад для приставок Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Контроллер получил название Lunar Shift Special Edition, ранее он «утекал» в сеть, теперь же его анонсировали официально. Microsoft следующим образом описывает дизайн нового геймпада:

Подобно внушающей благоговение ауре луны, этот контроллер меняет цвет с серебряного на золотой, когда на него падает свет, придавая контроллеру стилизованную дымчатую атмосферу. Испытайте прорезиненные серо-черные вихревые ручки с завораживающим узором, который делает каждую из них уникальной по дизайну. Текстурированная рукоятка на триггерах, бамперах и задней крышке гарантирует, что вы останетесь в игре, независимо от того, насколько интенсивными становятся события.

Геймпад Xbox Lunar Shift Special Edition выходит в продажу уже сегодня по $69,99.

https://newxboxone.ru/wp-content/uploads/2022/10/xbox_secntlr_lunarshift_rotator.mp4

Вместе с геймпадом выходит в продажу док-станция, которая выполнена в тех же цветах, по цене в $49,99.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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