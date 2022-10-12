. Мобилизационные мероприятия учтут в экономике
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Мобилизационные мероприятия учтут в экономике

Мобилизационные мероприятия учтут в экономике

Уточняются Положения о Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и о ее подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Такое постановление кабмина от 1 октября 2022 года № 1744 вступает в силу 12 октября.

На Правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и ее подкомиссию по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики возложены полномочия по выработке оперативных социально-экономических мер в условиях проводимых в России мобилизационных мероприятий.

Напомним, состав Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций утвердили 1 марта этого года. Комиссию возглавил премьер Михаил Мишустин. Также в комиссию вошли вице-премьеры, министры, депутаты, сенаторы и другие официальные лица.


Позднее, 4 марта, кабмин утвердил положение о подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В ее задачи, в том числе, входит:

- подготовка предложений по осуществлению мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики;

- определение объемов финансирования таких мероприятий;

- организация постоянного контроля за реализацией принятых решений;

- разработка мероприятий по усилению социальной защиты населения и поддержке занятости;

- поддержка реального сектора экономики, включая снижение издержек для бизнеса, и системообразующих предприятий;

- поддержка отдельных отраслей экономики (сельское хозяйство, жилищное строительство, торговля, транспорт и других).


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По материалам: pnp.ru

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