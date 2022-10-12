. На канадца напали стая индеек и петух, переломав ему бедра. Птиц приговорили к "смертной казни"
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На канадца напали стая индеек и петух, переломав ему бедра. Птиц приговорили к "смертной казни"

На канадца напали стая индеек и петух, переломав ему бедра. Птиц приговорили к "смертной казни"

Курьезный случай произошел в канадской провинции Британская Колумбия - впрочем, его главному герою явно было не до смеха. Местному жителю переломали ребра, причем не кто-нибудь, а домашние птицы, сообщает Daily Star.

Пострадавшего нашли в минувшем июле в общине Селист сотрудники Королевской конной полиции. При этом у несчастного были множественные травмы.


Мужчина был госпитализирован. Врачи выявили у него переломы обоих бедер и пальца, а также многочисленные рваные раны.

Как выяснилось, напавшими на незадачливого канадца злоумышленниками оказались стая индеек и петух. 

В результате сотрудники правоохранительных органов решили приговорить к смерти совершивших дерзкое нападение на мужчину птиц.

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По материалам: uposters.ru

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