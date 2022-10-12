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На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам

На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектамНа Украине заявили, что последствия от ударов по энергообъектам могут стать фатальнымиСюжетРакетные удары по Украине:

Последствия ударов по энергообъектам Украины могут стать фатальными для энергосистемы государства, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.

По его словам, со вторника, 11 октября, в Киеве и Киевской области ввели почасовое отключение электроэнергии. Также на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. Кроме того, в городе Галич в Ивано-Франковской области заявляли об обстреле района Бурштынской ТЭС. С этого объекта идет экспорт электроэнергии в Европу.

Как заявил специалист, наиболее критическими можно считать повреждения машинных залов с турбинами или котлами. «Если такие критические повреждения носят единовременный массовый характер на большинстве крупных станций. В этом случае последствия для энергосистемы могут быть фатальными», — оценил специалист.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что полное обесточивание Украины возможно при системных ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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