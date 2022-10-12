. Налоговая начнет делиться с Минобороны информацией о мобилизованных

Вадим Карасев

«Ведомости»: ФНС и Минобороны начнут передавать друг другу информацию о мобилизованных

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минобороны начнут делиться друг с другом информацией о мобилизованных, пишут «Ведомости» со ссылкой на план первоочередных действий правительства по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации. Источник, близкий к правительству, объясняет решение стремлением властей оперативнее предоставлять призывникам меры поддержки. Эксперты отмечают, что ФНС, в свою очередь, располагает большим объемом данных о гражданах, которые могут быть интересы Минобороны — к примеру, об адресе проживания и месте работы.

В частности, механизм позволит подтверждать факт мобилизации и применять специальное регулирование в отдельных отраслях. В документе правительство не уточняет, о каких именно отраслях идет речь. Близкий к правительству источник заявил, что благодаря обмену данными власти будут автоматически определять, кому полагаются меры поддержки, так как для призванных предусмотрен ряд преференций.

Собеседник издания напомнил, что мобилизованным бизнесменам продлят лицензии, а для субъектов МСП введут отсрочку по кредитным платежам и договорам лизинга. Правительство собирается утвердить постановление о передаче данных до 17 октября, а Минобороны и ФНС до 20 октября подготовят совместный приказ, уточняющий порядок взаимодействия.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян заявил, что военкоматам могли бы пригодиться данные об адресе проживания, количестве детей (если у мобилизованного три ребенка, он попадает в льготную категорию), подтвержденной инвалидности и другие, которыми располагает ФНС.

«Это могут быть сведения об уплате НДФЛ, которые дают понимание, где работает гражданин, на какой должности, в какой сфере. Также налоговые органы располагают сведениями о наличии у физических и юридических лиц востребованной при объявлении транспортной мобилизации техники, поскольку собственник уплачивает транспортный налог и налог на имущество организаций», — добавляет управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

10 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. В частности, мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Бизнесменам также дадут возможность взять кредитные каникулы и отсрочку по аренде.